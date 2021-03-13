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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra Kalesi’nde güçlendirme çalışmaları yapılacak

İHA

Amasra Kalesi’nde güçlendirme çalışmaları yapılacak

Tarihi Roma dönemine dayanan Amasra Kalesi surları için güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.
“Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” seri adaylık dosyası ile 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine eklenen Amasra Kalesi’nin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan surları için güçlendirme çalışmaları başlatılacak.
2019 yılında kale surlarının bazı bölümlerinde kale surlarının alt bölümünde yer alan kayalıklarda çökmeler yaşanmış ve surların zarar görmemesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri tarafından kale ve çevresinde incelemelerde bulunulmuştu.
Edinilen bilgilere göre, yapılacak çalışmalar için proje hazırlıkları tamamlanırken kale çevresinde kayaların çöktüğü alanlar beton bloklarla desteklenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek güçlendirme çalışmalarının sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığınca kale çevresindeki restorasyonyenileme çalışmaları devam edecek.
2020 yılı içerisinde Amasra Kalesi’nin Boztepe Mahallesi mevkiinde yer alan duvarları ile birlikte Kaleiçi Mahallesi Uçpalamar Sokak mevkiinde yer alan Cenova Şatosu burcunda onarım çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalarda kale taşlarına zarar veren bitkiler için de temizlik çalışması gerçekleştirilmişti.

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