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Amasra’da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı

İHA

Amasra’da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle son bir haftada 60 kişi hastaneye başvurdu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, konu ile ilgili net bir bulguya rastlanana kadar suların kaynatılarak içilmesi uyarısında bulundu.
Bartın’ın Amasra ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle son bir haftada 60 kişinin hastaneye başvurması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çeşitli noktalardan numuneler alınarak laboratuvara gönderdi.
İlçede mahallelerde bulunan çeşmeler ise belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı kapatıldı.
Amasra Belediye Başkanı Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile suların kaynatılarak içilmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Son birkaç gündür ilçemizde meydana gelen ishal vakalarındaki artışla ilgili ilçe halk sağlığı ve belediyemiz ekiplerince tüm su kaynaklarında gerekli kontroller yapılmaya başlanılmıştır. Konu ile ilgili net bir bulguya rastlanılana kadar özellikle mahallelerimizdeki çeşme sularımızın kullanılırken kaynatılması büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

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