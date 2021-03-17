Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi

Bartın’ın Ulus ilçesinde kış uykusundan uyandığı tahmin edilen ayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ayıyı görüntüleyen iki arkadaş büyük şaşkınlık yaşadı.

Ulus ilçesinin Ulukaya kanyonunda yer alan Ulukaya şelalesini gezmeye giden iki arkadaş kayalıkların arasında bir ayı olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuna sarılan iki arkadaş ayıyı uzak bir mesafeden cep telefonu ile görüntülediler.

Kış uykusundan uyandığı tahmin edilen ayının uzun süre çevreyi izlediği görüldü.

Büyük şaşkınlık yaşayan Abdulkadir Karagülle cep telefonu kamerası ile görüntülediği ayıya, “Yeni mi uyandın aslan? Allah’tan başka bir şey isteseydim ayı dedim ayı çıktı. Nasıl da bakıyor “ diye seslendi.

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