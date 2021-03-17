Rektör Uzun’un 'Çanakkale Zaferi' mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan tam 106 yıl önce 18 Mart 1915'de, Çanakkale'de milletimizin tarihine kahramanlık destanı olarak yazılan bir istiklal mücadelesi verilmiştir. Küllerinden yeniden doğan bir milletin miladı sayılan bu zafer neticesinde tarihin akışı değişmiştir. Vatanları uğruna canlarını feda eden ve etmeye hazır olan bu milletin evlatları tüm dünyaya vatan sevgisini ve fedakârlığı bir kez daha göstermiş, esaret altında yaşayan milletlere ilham kaynağı olmuştur. Bu sayede ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün manası yalnızca bu topraklarda değil, tüm dünyada hissedilir olmuştur. Yurdun dört bir yanından gelerek vatan savunmasına katılan yiğitler siperlerde omuz omuza çarpışarak, aynı zamanda bir milletin geleceğini de kazanmıştır. Çanakkale Zaferi üzerinde yaşadığımız coğrafyayı bir kara parçası olmaktan çıkarıp, bir ruh ve değişmez bir öz haline getirmiştir. Böyle bir ecdadın torunları ve bu necip milletin bir ferdi olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. Bu düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’ni coşkuyla kutladığımız bu günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bizlere emanet ettikleri bu mukaddes vatanı omuzlarımızda yükseltmek, geleceğe en iyi şekilde taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi de belirtmek istiyorum.”

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