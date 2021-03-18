Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.
Amasra'da bu sabah, hızı saatte 20 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Küçük limanda kayalara vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Vatandaşlar, dalgaları otomobillerinin içinden izledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kuru yük gemisi ve balıkçı tekneleri Büyük Liman'a demir attı. Küçük limanda kıyıya vuran dalgalar bazı işletmelerin camlarına kadar ulaştı. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak şiddetli rüzgara karşı uyarılarda bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan Acar
2021-03-18 11:29:12
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