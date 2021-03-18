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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Furkan Yılmaz’ın ailesine Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi

İHA

Şehit Furkan Yılmaz’ın ailesine Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli iken 2019 yılında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan J. Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz’ın Bartın’da yaşayan ailesine Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli iken 2019 yılında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan J. Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz’ın Bartın’da yaşayan ailesine Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle takdim edildi.
Bartın Valiliğinde düzenlenen törene Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Garnizon Komutan V. Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Belediye Başkan V. Fahrettin Fırıncıoğlu, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Alb. Fahri Semiz, Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok ile şehit J. Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz’ın ailesi katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende şehitler için Kur’anı Kerim tilaveti okundu.
Bartın Valisi Sinan Güner törendeki konuşmasında, “Şehitlerimizin bizler için ülkemiz için yaptığı fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar bizim istikbalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Şehitlerimiz kutsal bildiğimiz vatan topraklarının bütünlüğünü korumak adına bu dünyadan göçüp giderken sevdiklerini, ailelerini bizlere emanet etti. Bizler şehitlerimizin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri, evlatları başımızın tacıdır. Bugün takdim edeceğimiz Övünç Madalyası Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği en üst seviyedeki madalyadır. Sizlere bu madalya ve beratı Sn. Cumhurbaşkanımız adına takdim etmek şahsım adına çok müstesna ve çok şerefli bir görevdir. Bu madalyayı devletimizin ve milletimizin sizlere duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir sembolü olarak kabul edin. Bu duygu ve düşüncelerle şehit Furkan Yılmaz’ın ve bütün şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor kahraman gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Güner tarafından şehit J. Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz’ın anne ve babasına Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

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