Çanakkale Savaşları'nın Siyasi ve Askeri Sonuçları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Savaşları'nın Siyasi ve Askeri Sonuçları

İHA

Çanakkale Savaşları'nın Siyasi ve Askeri Sonuçları

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla “Çanakkale Savaşları'nın Siyasi ve Askeri Sonuçları” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen konferans yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Çanakkale'de milletimizin tarihine kahramanlık destanı olarak yazılan bir istiklal mücadelesi verildiğini söyledi.
Çanakkale’de genç eğitimli nüfusun yitirilmiş olmasının önemli etkileri olduğunu aktaran Rektör Uzun, “Yurdun dört bir yanından gelerek vatan savunmasına katılan yiğitler siperlerde omuz omuza çarpışarak bir milletin geleceğini kazanmıştır. Çanakkale Zaferi üzerinde yaşadığımız coğrafyayı bir kara parçası olmaktan çıkarıp, bir ruh ve değişmez bir öz haline getirmiştir. Böyle bir ecdadın torunları ve bu necip milletin bir ferdi olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. Bu düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’ni coşkuyla kutladığımız bu günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.
“Çanakkale Savaşları'nın Siyasi ve Askeri Sonuçları” adlı konferansı veren Sakarya Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Enis Şahin, Çanakkale Savaşları’nın tarihimizdeki en parlak zaferlerden biri olduğu ve İstiklâl Savaşı’na giden yolda milletimizin haklı mücadelesini yansıttığı ifade etti.
Şahin, Çanakkale cephesinde görev alan 250 bine yakın askerin çok büyük bir kısmının okumuş tahsilli öğrencilerden oluştuğunu vurgulayarak “Öğretmenler ya da öğrenciler harbi diye de adlandırılan Çanakkale cephesinde Türk Milletinin Çanakkale’ye bir anlamda istikbalini gömdüğünü söyleyebilirim” şeklinde konuştu.
Anadolu halkı tüm olumsuzluklara rağmen çoluk çocuk kadın erkek genç yaşlı demeden Çanakkale için seferber olduğunu da aktaran Şahin, “Çanakkale Savaşları, tüm dünyanın Osmanlı Devleti’ni hasta adam olarak anlattığı, can çekişiyor dediği bir anda gerçekleşmiştir. Bu dönem, Anadolu ve Trakya topraklarından yeni bir devletin filizlenme aşaması ve bu devletin kurucusu olacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de askeri dehasının gün yüzüne çıktığı bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.
Konferans karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Furkan Yılmaz’ın ailesine Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi
YEREL HABERLER Şehit Furkan Yılmaz’ın ailesine Övünç Madalyası ve ...
İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı
YEREL HABERLER İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı
Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Öğretmen Okullarının 173. Kuruluş Yıl Dönümü
YEREL HABERLER Öğretmen Okullarının 173. Kuruluş Yıl Dönümü
Rektör Uzun’un 'Çanakkale Zaferi' mesajı
YEREL HABERLER Rektör Uzun’un 'Çanakkale Zaferi' mesajı
Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile ...
Milli Park´a geziye giden iki arkadaş, kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştı
YEREL HABERLER Milli Park´a geziye giden iki arkadaş, kış uykusundan ...
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Bu merkez kadınlara umut oluyor Atıl bina onarılarak, kadınlar için beceri merkezine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Bu merkez kadınlara umut oluyor Atıl bina onarılarak, ...
Bartın´da yöresel ürünlerin deneme aşaması yapıldı
YEREL HABERLER Bartın´da yöresel ürünlerin deneme aşaması yapıldı