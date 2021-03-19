“Özel Eğitim ve Davranış Bilimleri Araştırma Grubu” bir araya geldi

Türkiye’nin en kapsamlı “Engelsiz Yaşam Alanı” projelerinden birinin hayata geçirildiği Bartın Üniversitesi’nde “Özel Eğitim ve Davranış Bilimleri Araştırma Grubu” ile tanışma toplantısı yapıldı.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, özel eğitim alanıyla doğrudan veya disiplinlerarası araştırma faaliyeti yürüten veya yürütecek akademisyenler bir araya gelerek olası iş birliği fırsatlarını konuştu. Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya halen üniversite bünyesinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının yanı sıra Bartın Üniversitesi adına yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını sürdüren araştırmacılar katıldı.

“Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanı Projesi” ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yazıcı, “Üniversitemiz, özel eğitim ve dezavantajlı gruplara yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine özel bir önem ve öncelik vermektedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili öğretim elemanları arasında yakın iş birliği ve birlikte çalışma imkanlarını artıracak akademik gelenekler oluşturmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Toplantıda 2021 Bahar döneminde Eğitim Fakültesi bünyesinde “Özel Eğitim Yandal” programının açıldığı, Eğitim Fakültesi’nin tüm bölümlerinin yanı sıra, Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Rekrasyon Bölümü öğrencilerinin bu programdan yararlanabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Toplantıya katılan öğretim elemanları kendi ilgi ve çalışma alanları ile ilgili bilgiler vererek gerçekleştirilecek çalışmalara katılmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler.

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