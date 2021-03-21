Sağlık çalışanları adına 800 fidan toprakla buluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanları adına 800 fidan toprakla buluşturuldu

İHA

Sağlık çalışanları adına 800 fidan toprakla buluşturuldu

Bartın'da Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Aladağ Mahallesi Kanlı Türbe Mevkiinde gerçekleşen törene Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sağlık çalışanları katıldı.
Bartın Valisi Sinan Güner fidan dikim törenindeki konuşmasında, “Biz yıllarca hatıra ormanları oluşturduk. Şu anda bu projeyi en çok hak eden sağlık çalışanlarımızdır. Her dönemde hak etmişlerdir ancak bu dönemin ayrı bir önemi var. Pandemi şartlarında zaten zor şartlarda görev icra eden sağlık personeli bu son bir yılda olağanüstü bir gayret ve başarı göstermişlerdir. Vatandaşların sağlığının korunmasında tüm bileşenlerin içinde yer alan kurum ve kuruluşlarının içinde en önemlilerinden biri elbette sağlık teşkilatıdır. Tekrar teşekkürlerimle beraber tebrik ediyorum. Yine çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda gösterilen gayretlerinden dolayı sağlık yöneticilerini tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarına karşı şiddeti de kınıyorum, reddediyorum. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için de her türlü girişimde bulunacağımı beyan ediyorum” dedi.
Sağlık çalışanları adına konuşan Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özkan Pulat ise, “Bir yılı aşkın bir süredir Covid19’le mücadele kapsamında tüm sağlık çalışanları olarak cansiperane bir mücadele veriyoruz. Orman teşkilatımıza bizi düşündükleri için teşekkür ediyoruz. Bir hafta önce 14 Mart Tıp Haftasını kutladık. Bugünde 21 Mart Ormancılık Haftasını kutluyoruz. Umarız diktiğimiz fidanlarla bizimde umutlarımız bu Covid19 konusunda yeşeriyor. Özellikle aşı uygulamasından sonra ciddi bir mücadele gücü kazandık. Bununda devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.
Salgınla mücadelede hayatları pahasına emek sarf eden ve bu uğurda görev şehidi olanların hatırasının yaşatılması adına 8 dekarlık alana 50 adet sedir 250 adet defne ve 500 adet kiraz olmak üzere 800 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batı Karadeniz'in ilk macera parkı kapılarını açmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'in ilk macera parkı kapılarını açmaya ...
Şarampole uçan aracı ağaç dalları tutu İki araç kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole uçan aracı ağaç dalları tutu İki araç kafa ...
Otomobille çarpışan hafif ticari araç, uçuruma devrilirken ağaçlara takıldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan hafif ticari araç, uçuruma ...
“Özel Eğitim ve Davranış Bilimleri Araştırma Grubu” bir araya geldi
YEREL HABERLER “Özel Eğitim ve Davranış Bilimleri Araştırma Grubu” ...