Yavru köpek balığının başına takılan plastik halkayı çıkardı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da balıkçılık yapan Atakan Yaman (21), ağına yakalanan camgöz cinsi yavru köpek balığının başına plastik halka takıldığını gördü. Yaman, plastik halkadan kurtardığı yavruyu yeniden denize bıraktı.

Mugada tatil beldesinde balıkçılık yapan Atakan Yaman, dün teknesi ile denize açılarak ağ attı. Yaman, bir süre sonra denizden çektiği ağlarına camgöz cinsi yavru köpek balığı yakalandığı, başına ise plastik şişelerin kapaklarında bulunan halkanın takıldığını gördü. Kerpetenle köpek balığını halkadan kurtaran Yaman, daha sonra onu tekrar denize bıraktı.

Plastiğin balığın başında derin iz bıraktığını söyleyen Atakan Yaman, insanların denizlere attığı plastik atıkların nelere yol açabileceğinin bir örneğinin yaşandığının altını çizerek, biraz daha duyarlı olunmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-03-22 10:00:35



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