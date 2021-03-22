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Yaylalarda karın keyfini çıkardılar

DHA

Yaylalarda karın keyfini çıkardılar


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN ile Karabük sınırındaki bin 500 rakımlı Sarıçiçek Yaylası´nda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Özel donanımlı off-road araçlarıyla bölgeye gelen aileler, hafta sonu kar altında piknik yapıp, eğlendi.
Hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü Bartın'daki Sarıçiçek Yaylası´nda, hafta sonu yoğun kar yağışı devam etti. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Sarıçiçek ve Ardıç yaylalarında, Bartın ve Karabük'ten gelen off-road tutkunları aileleriyle keyifli anlar yaşadı. Özel donanımlı araçlarla yaylaya çıkan aileler, kar yağışı altında piknik yapmanın keyfini çıkardı. Kara saplanan bazı araçlar çeki halatlarına bağlanarak kurtarıldı. Bölgeye trekking için gelen sporcular, yaylanın zirvesi olan bin 800 rakımlı 'jandarma tepesi' olarak adlandırılan bölgeye yürüyüş gerçekleştirdi. Bölgedeki kar yağışının ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-03-22 10:02:47

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