Bartın Üniversitesi ‘Enerji Verimliliği’ alanında 3 burslu doktora öğrencisi alacak

Bartın Üniversitesi’nde Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” kapsamında ‘Enerji Verimliliği’ alanında doktora yapacak 3 öğrenciye burs verilecek.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarında doktoralı insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflediği “100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” kapsamında Bartın Üniversitesi’ne yeni bir alan daha eklendi. 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi ile Sürdürülebilir Ormancılık, Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler, Orman Ürünleri ve Teknolojisi alanında doktora eğitimlerinin verildiği Bartın Üniversitesi’nde ‘Enerji Verimliliği’ alanında da 3 öğrenciye doktora bursu verilecek.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ülkemizin belirlediği hedefler gözetilerek oluşturulan 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi’nin Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağını karşılamadaki önemine vurgu yaparak “Bartın Üniversitesi olarak Yükseköğretim Kurulumuz tarafından belirlenen, ülkemizin nitelikli insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda bölgemizin kalkınmasını önceliyor, yetiştirdiğimiz uzman ve akademisyenlerle, geleceğimize değer katıyoruz. Böylesine önemli bir projeye ülkemiz için çok değerli bir alanda daha doktora eğitimi verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Rektör Uzun, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde ihtisaslaşma alanına yönelik programların da açıldığını hatırlatarak “Çalışmalarımızda bölgemizi önceleyerek, ülkemizin gelişimine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Üniversitemizde, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanındaki mevcut kapasitemizi geliştiriyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, yetkin akademik kadromuzla birlikte geleceğe dönük stratejik adımlar atmaya gayret gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ kapsamında ihtiyaç duyulabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye çaba gösteriyor ve ArGe stratejilerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Uzun soluklu çalışmalar neticesinde oluşturduğumuz planlamalar ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle Üniversitemizin yetkinliğine güvenen ve her zaman yanımızda olarak destek veren YÖK Başkanımız Yekta Saraç ve tüm YÖK üyelerine şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

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