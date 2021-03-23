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Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesi için uyaran doktorlara saldırdı

DHA

Yoğun bakıma yatırılacak babasına su içirmemesi için uyaran doktorlara saldırdı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Devlet Hastanesi´nde yoğun bakıma alınacak babasına su içirmeye çalışan Turgay A. (38) kendilerini uyaran doktorlara saldırdı. Gözaltına alınan Turgay A. ve arkadaşı Oktay S. (37) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Geçen cumartesi günü böbrek rahatsızlığı nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi´nin acil servisine yatırılan babasını görmeye gelen Turgay A. ve arkadaşı Oktay S., iddiaya göre gözlem odasına izinsiz girdi. Babasına su içirmek isteyen Turgay A. ve arkadaşı Oktay S., Uzm. Dr. Aslı Bilge İpek (33), Dr. Halit Muhittin (30) ve temizlik görevlisi Berat Şaşkın´a (24) saldırdı. `Beyaz kod´ uyarısı verilince Turgay A. ve Oktay S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Doktorlar ve temizlik görevlisi darp raporu alarak iki kişiden şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Turgay A. ve Oktay S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 
`SİZİ BURADA DELİK DEŞİK EDERİM´
Yaşadıklarını anlatan Uzm. Dr. Aslı Bilge İpek, "Cumartesi akşamı hastanemize başvuran hastanın akut böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatışı gerekiyordu. Ancak yoğun bakımda yatak beklediğimiz sırada hastayı biz gözlem odasına aldık. Burada bir şekilde hasta yakınları içeriye girerek, su içirmeye çalışmışlar. O anda gözlem odasında bulunan pratisyen arkadaşımız Halit Muhittin bunun yanlış olduğunu su içirmemeleri gerektiği hasta yakınlarına açıklamış, ardından hasta yakınları `Allah´ın bir suyunu mu esirgiyorsunuz?´ diyerek, fevri hareketlerde bulunmaya başladılar. Sonra doktor arkadaşımızın boğazına sarıldıklarını görünce ben araya girmeye çalıştım. Bizlere tehditler, küfürler, hakaretlerde bulundular. Şahıslardan biri bize doğru bağırarak, `Bana güvenlik yetkilerimi kullandırmayın´ dedikten sonra elini beline atarak, `Sizi burada delik deşik ederim´ şeklinde tehditler söyledi. Daha sonra diğer personel arkadaşlarla şahsı tutmaya çalıştığımız anda bir arbede yaşandı. Sonra şiddete uğradık. Biz de hemen `beyaz kod´ uyarısı yaptık. Polisler geldi, şahısları alarak, karakola götürdüler. Doktor arkadaşımız boğazında kızarıklık oldu. Benim de el bileğimde ve kolumda morluklar oluştu. Temizlik görevlisi arkadaşımızın da ellerinde ve yüzünde sıyrıklar oluştu. Bizde şikayetçi olduk. Sonra hastayı bizde yoğun bakıma yatışını yaptık. Tedavisi devam ediyor" dedi.
Büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Dr. Halit Muhittin, "Daha önce ufak sinirlenmelerle karşılaşıyorduk. Bizler bunu idare etmeye çalışıyorduk ama bir anda şahıs benim boğazımı sıkacak durama kadar geldi. Hemen fiziki saldırıya geçti, bu bizi çok üzdü. Şahıslardan şikayetçi olduk" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2021-03-23 08:28:33

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