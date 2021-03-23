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Bartın’da sağlık çalışanlarına çirkin saldırı Acil servis çalışanlarına “Sizi burada delik deşik ederim” tehdidi

İHA

Bartın’da sağlık çalışanlarına çirkin saldırı Acil servis çalışanlarına “Sizi burada delik deşik ederim” tehdidi

Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen olayda sağlık çalışanları hasta yakınları tarafından darp edildi. Arbede sırasında saldırganlardan biri elini beline götürerek, “Sizi burada delik deşik ederim” diyerek tehditler savurduğu iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre olay hafta sonu Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. O.S. (37) ve T.A. (38) isimli şahıslar acil servise bağlı yoğun bakım bölümünde tedavi gören yakınlarının yanına izinsiz bir şekilde girerek hastaya su vermeye çalıştı. Görevli doktorun, “Bu bölüme giremezsiniz. Hastaya su vermenizde zararlı bir durum” şeklindeki uyarılarının ardından sinirlenen hasta yakınları görevli doktora saldırıda bulundu. Bir anda arbedeye dönüşen olayda Pratisyen Hekim Halit Muhittin (30), Acil Uzman Doktoru Aslı Bilge İpek (33) ve temizlik personeli Berat Şaşkın (26) darp edildi. Arbede sırasında elini beline götüren saldırganın sağlık çalışanlarına “Sizi burada delik deşik ederim” diyerek tehditler savurduğu iddia edildi.
Beyaz kod verilen olayın ardından O.S. ve T.A. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanlarına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan şahısların çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Yaşanan saldırı olayını anlatan Acil Uzman Doktoru Aslı Bilge İpek, “Hastanın yanına girmişler su içirmeye çalışırlarken doktor arkadaşım içeride olmamaları gerektiğini ayrıca hastaya su içirmelerinin zararlı olduğunu düzgün bir dille kibarca açıklamış. Ardından Allah’ın bir suyunu mu esirgiyorsunuz diyerek bir anda sinirlenerek fevri davranışlar sergilemeye başladılar. Doktor beyin boğazına hamle yaptılar sarılmak için. Ben olayı gördüm aralarına girmek istedim şiddet olayı yaşanmasın diye. O sırada küfürler, tehditler, hakaretler savrulmaya başlandı. Şahsılardan bir tanesi ısrarla “Bana güvenlik yetkilerimi kullandırmayın” diyordu. Ardından elini beline davrandı “Sizi burada delik deşik ederim” şeklinde tehditte bulundu. Hamle yapamasın diye personel arkadaşımızın da yardımıyla tuttuk kollarından. O sırada bir arbede çıktı. Bir şiddet durumuna da maruz kalmış olduk. Sonra ‘Beyaz Kod’ verdik. Güvenlik arkadaşlar geldi, polisler geldi. Hastane polisimiz geldi karakoldan ekipler geldi. O şekilde şahısları uzaklaştırdılar. Hastada zaten yoğun bakım yatışı bekliyordu. Yoğun bakıma yattı tedavisi orada devam ediyor.” dedi.
Saldırganlardan şikayetçi olduklarını ve yaşanan şiddet olayı nedeniyle vücutlarında darp izlerinin oluştuğunu da söyleyen Acil Uzman Doktoru İpek, “Doktor beyin boğazında sıkmaya çalıştıkları yerde kızarıklık vardı. Benim el bileğimde bir incinme oldu. Kolumda kızarıklıklar ve hafif morluklar oluştu. Yine personel arkadaşımızın ellerinde yüzünde sıyrıklar mevcuttu.” ifadelerinde bulundu.
Hasta yakınlarının darp ettiği sağlık çalışanlarından Pratisyen Hekim Halit Muhittin ise, “Beni en çok şaşırtan nokta hasta yakınına “Size ne dedim derken” bana diyor ki “tersten baktın”. Bir anda bu kadar hızla yükselmesi, fiziki şiddete direk geçmesi bizi çok şaşırttı. Daha önce hasta yakınları sinirle ya da böyle ajite olmalarına alışkınız zaten biz onu idare etmeye çalışıyoruz her zaman ama adam bir anda yükseldi. Boğazıma kadar geldi. Hemen fizik saldırıya geçmiş. Biz çok şaşırdık çok üzüldük.” ifadelerini kullandı.

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