Büyük kongreye Bartın’dan 500 kişi katılacak

AK Parti Bartın teşkilatının etkinliklerinde kullanılmak üzere Bartın İl Başkanlığına kazandırılan otobüsü tanıtan AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, 24 Mart Çarşamba günü Ankara’da yapılacak 7. Olağan Büyük Kongreyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Bartın’dan 500 kişilik bir ekiple kongreye katılacaklarını ifade eden Başkan Kalaycı “Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimizi Bartınlılar olarak elimizden geldiğince göstereceğiz. Şuanda Türkiye’nin üzerine topyekun gelen Batılılar, Amerikalılara ve küresel sermayeye karşı işte biz buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraberiz. Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Biz tüm gücümüzle ve aziz milletimizle teşkilat olarak orada olacağız” dedi.

AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti Bartın Teşkilatının etkinliklerinde kullanılmak üzere Bartın İl Başkanlığına kazandırılan otobüsü basın mensuplarına tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı ve “Love Erdoğan”, “Bartın Seninle”, “Türkiye İçin Güven ve İstikrar” sloganları ile süslenen otobüsün partinin aktivitelerinde kullanılacağını söyledi.

24 Mart Çarşamba günü Ankara’da gerçekleşecek 7. Olağan Büyük Kongreyle ilgili de açıklamalarda bulunan İl Başkanı Kalaycı, “Bir asırdır uyuyan devi uyandıran, yeryüzünde Türk’e tekrar itibar kazandıran, “Türk yapamaz, gidemez” sözlerini bize unutturan ve özgüvenimizi bizlere yeniden kazandıran bir liderin şölenine gidiyoruz. Bizim amacımız hayal edilemeyen hizmetleri gerçeğe dönüştüren Türk milletinin hizmetine sunan liderin kongresine gidiyoruz. Bartınlılar olarak şuanda 500 kişinin üzerinde kayıt yapıldı. Yarın sabah 05.00’de buradan otobüslerimiz hareket edecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimizi Bartınlılar olarak elimizden geldiğince göstereceğiz. Şuanda Türkiye’nin üzerine topyekun gelen Batılılar, Amerikalılara ve küresel sermayeye karşı işte biz buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraberiz. Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Biz tüm gücümüzle ve aziz milletimizle teşkilat olarak orada olacağız” İfadelerinde bulundu.

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