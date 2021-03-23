Bartın'da ölü yunus sahile vurdu



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da yaklaşık 2 metre boyundaki ölü yunus kıyıya vurdu. Yunusun kayalıklara çarparak telef olduğu tahmin edildi.

Kentte öğle saatlerinde İnkum sahiline vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun kuyruğunda ve vücudunun bazı yerlerinde kesi izleri saptandı. Yunusun, dalgalarla birlikte kayalıklara çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.

Ölü yunus için jandarma ekipleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü´ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi.

İnkum´da oturan Buğra Bayraktar, "Özellikle bu mevsimlerde yunus ölüleri sahile vuruyor. Bu yunusun vücudunda kesi izleri var. Tahminimiz yunus kayalıklara vurarak, yaşamını yitirdi. Bu tür manzaralar İnkum´da yaşanıyor. Bizleri bu görüntüler üzüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-03-23 15:22:48



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