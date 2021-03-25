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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun, “YÖK Anadolu Projesi” toplantısına katıldı

İHA

Rektör Uzun, “YÖK Anadolu Projesi” toplantısına katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında aralarında Bartın Üniversitesi’nin de olduğu “genç” üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.
Yeni YÖK’ün yeni ve yenilikçi projelerinden biri olan “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında 2006’dan sonra kurulan 15 “genç” üniversitenin rektörleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi. 4 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılan “YÖK Anadolu Projesi”nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ortak çalışmalar yürütecek Bartın Üniversitesi’nin de yer aldığı toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.
Proje kapsamında 12 “kıdemli” üniversitenin kıdemli üyeleri, 2006 yılından sonra kurulan 15 “genç” üniversite ile belirlenen bazı bölümler/program bazında eşleştirdiklerini hatırlatan YÖK Başkanı Saraç, “Bu üniversiteleri eşleştirme konsepti, Avrupa yükseköğretim alanında üzerinde çalışılan önemli başlıklardan birisidir. Bu proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirmek üzere 15 genç üniversitemizin rektörleri ile YÖK'te bir araya geldik. Faydalı bir toplantı oldu” dedi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversitelerin eşleşmeleri temelinde yürütülen “YÖK Anadolu Projesi”nin bilimsel ve sosyal etki değeri çok yüksek, ortak akıl ile geliştirilmiş projelerin biri olduğunu belirterek oldukça önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Rektör Uzun, “Yeni ve yenilikçi birçok stratejiyi hayata geçiren Yükseköğretim Kurulu’muz, üniversitelerimizi desteklemeye ve çağı yakalayan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi olarak ihtisaslaşma, Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve YÖKCisco programlarının ardından YÖK Anadolu Projesi’ne de daha dâhil olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu proje doğrultusunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile 3 bölüm ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile 2 bölümde birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla hem öğrencilerimizin hem de akademik insan kaynağımızın yeni yetkinlikler kazanacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle daha müreffeh bir gelecek için durmadan çalışan ve bizleri hep daha iyisi için yüreklendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Yeni YÖK vizyonuyla kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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