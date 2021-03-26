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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da kar yağışının ardından araçlar yolda kaldı

İHA

Bartın'da kar yağışının ardından araçlar yolda kaldı

Bartın’da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Bartın Amasra karayolunda zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlar yolda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısının sonrasında Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Batı Karadeniz Sahil yolunun BartınKurucaşile bölümünde de kar yağışı etkili olurken Karayolları ekipleri yolun trafiğe açık kalmasını sağlamak üzere kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Amasra yol ayrımında araçlar yolda kaldı
Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlar Amasra yol ayrımında yolda kaldı. Bostanlar mevkiinde bir otomobil ve bir tırın yolda kalması nedeniyle Amasra yönüne ulaşım alternatif yoldan sağlandı. Kurucaşile istikametine seyir halinde olan ve kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyen araçlar ise geri dönüş yapmak zorunda kaldı.
Otomobili ile yolda kalan bir sürücü, “Şu anda Amasra yolumuz kapalı tır kayması sonucu. Sabahleyin burada bir kaza oldu. Muhtemelen yarın bu kar ydağışı etkisini kaybedecek. Ama sürpriz oldu yani. Bugün sabah başlayan kar yağışının bu kadar etkili olacağını beklemiyorduk” Dedi.
Kar yağışı nedeniyle Bartın genelinde 26 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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