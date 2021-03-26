İŞKUR İl Müdürü Solak, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Bartın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Solak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette, Bartın Üniversitesi’nin kamuüniversitesanayi iş birliğinde bölgesel odaklı çalışmalarından bahsedilerek yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun, Bartın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Solak’a yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak ortak akıl ile hareket ederek, paydaşlarımızla birlikte çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu gayretlerimiz sürecek ve ortak geleceğimiz için birlikte başarmaya devam edeceğiz” dedi.

Yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür eden Solak ise üniversite ile iş birliği içerisinde yapılabilecek çalışmalardan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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