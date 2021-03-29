Bartın’da DSİ yatırımlarının açılışı törenle gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da DSİ yatırımlarının açılışı törenle gerçekleşti

İHA

Bartın’da DSİ yatırımlarının açılışı törenle gerçekleşti

Bartın'da yapımı tamamlanan DSİ yatırımlarının açılışları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı video konferans bağlantısıyla katılım sağladığı törenle gerçekleştirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bartın’da yapımları tamamlanan TOKİ Köprüsü, Ulus Deresi ve Çerçi Deresi Taşkın Koruma tesisi ile birlikte 3 adet taşın koruma tesisinin açılışları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı video konferans bağlantısıyla katılım sağladığı törenle gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış töreni gerçekleştirilirken Bartın’da yapımı tamamlanan tesisler için Ulus ilçesinde tören düzenlendi.
Ulus Deresi köprüsündeki törene Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, daire müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından açılışı yapılacak tesislerin bulunduğu illere canlı video konferans ile bağlandı.
Bartın’daki açılışı yapılacak tesis ve yatırımların video görüntülerinin tören alanındaki dev ekrana yansıtılmasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
Vali Güner konuşmasında, "Bartın ilimizde bugün açılışı yapılacak tesislerin toplam maliyeti 80 milyon liradır. Size minnettarız, emeği geçenlere minnettarız. Bu tesislerin Bartın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında açılışı yapılacak tesislerin halkı taşkınlardan korumuş olacağını ifade ederek, "Ulus çayını görüyoruz. Taşkın koruma çalışmalarımız İnşallah tüm halkımızı taşkınlardan korumuş olur. Kurdele sizde, makaslar sizde. Biz de Ankara’dan hem duadayız, hem de selam ve sevgiyle ya Allah, Bismillah" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Bartın protokolünce açılış kurdelesi kesilerek tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim ...
Bartın'da ev ve ahır yandı
YEREL HABERLER Bartın'da ev ve ahır yandı
Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile görüntülendi
YEREL HABERLER Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile görüntülendi
Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik' yaptırıldı
YEREL HABERLER Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik' ...
Vakaya giden 112 ekibinin yola devrilen ağaçla mücadelesi 112 ekibi, yola devrilen ağacı kesip yoldan kaldırarak hastaya ulaştı
YEREL HABERLER Vakaya giden 112 ekibinin yola devrilen ağaçla ...