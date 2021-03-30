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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında bulunan 8 koruma alanına 2 ay önce 16 fotokapan kuruldu. Yaban hayatının hareketleri ve envanter çalışmaları kapsamında sahadaki fotokapan görüntülerinde, boz ayı görüntülendi. Kış uykusundan uyandığı belirlenen ayının yiyecek aramak için sahada gezdiği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-03-30 11:29:02



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