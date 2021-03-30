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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti

İHA

Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte Bartın Valisi Sinan Güner sürücüleri trafikte yaya önceliği konusunda uyardı.
İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması kapsamında, Bartın’daki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.
Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yerzemin işaretlemeleriyle uyarılarak dikkatlerini üst seviyeye çıkarmak, bu alanlara gelmeden yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak için Bartın’da 20 ayrı noktada etkinlik gerçekleştirildi.
Bartın Valisi Sinan Güner Bülent Ecevit Bulvarındaki etkinliğe İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ve İl Jandarma Komutanı Alb. Fahri Semiz ile birlikte katıldı.
Vali Güner ve protokol üyelerince yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekilen etkinlikte sürücülerde trafikte yaya önceliği konusunda uyarıldı.
Vali Güner etkinlikteki konuşmasında, “Önce Yaya Uygulaması“ kapsamında buradayız. Burada kırmızı çizgimiz taviz vermeyeceğimiz bir çizgidir. Bizde kırmızı çizgimiz de trafikte yaya önceliğini vurguluyoruz. Bütün ülkemizin, devletimizin ve milletimizin kırmızı çizgisi de bu olmalıdır. Bu sembolik çabanın karşılığını bekliyoruz. Maalesef son 1 yıl içerisinde yaya öncelikli uygulamamızda istediğimiz başarıyı elde ettiğimizi söyleyemeyiz. Yaş ve cinsiyet guruplarına göre sürücülerin farklı davranış biçimleri var. Genellikle eğitimli yeni sürücülerin bu sürece daha yatkın olduğunu ancak bazılarınınsa bunu hiç dikkate almadıklarını maalesef gördük. Emniyet ve jandarma trafik birimleri bu konuda çalışma yapıyor. Hangi alanda ve neden aksama olduğunu tespit etmeye çalışıp bunu uygulama projeleri geliştiriyorlar. Zaman içerisinde oturacağını düşünüyorum. Bu bir kültür ve eğitim meselesi. Hayatın parçası haline gelmesi icap ediyor. Tekrar bunu vurgulamak için buradayız. Yaya önceliği trafikte kırmızı çizgimiz” ifadelerinde bulundu.

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