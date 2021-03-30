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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kariyer Sürecinde Motivasyon” semineri gerçekleştirildi

İHA

“Kariyer Sürecinde Motivasyon” semineri gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Kariyer Sürecinde Motivasyon” adlı çevrimiçi seminer yoğun ilgi gördü.
Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öğrencilerin iş hayatının beklentilerine uygun nitelikler kazandırılması ve başarılı bir kariyer yolculuğuna sahip olmaları amacıyla düzenlediği seminerler devam ediyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Eda Çürükvelioğlu Köksal ile Dr. Öğr. Üyesi Emel Genç tarafından “Kariyer Sürecinde Motivasyon” adlı seminer verildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği çevrimiçi etkinliğin moderatörlüğünü Öğr. Gör. Pelin Su Altan yaptı.
Karşılaşılan zorlukların her zaman motivasyonu düşürmeyeceğini kaydeden Genç, kendi hayatı üzerinden örnekler verdi. Genç, “Çaresizlik ve mecburiyet benim için en önemli itici güçlerden birisiydi. Aynı zamanda içsel motivasyonumu da başarı ihtiyacım sağladı. Kendime olan inancım ve başarabilecek kapasitede olduğumu bilmem benim için çok büyük bir artıydı. Aynı zamanda ‘şans’ olgusunun da önemli olduğuna inanıyorum. Israrın, şanssızlık ihtimalini düşürdüğünü biliyorum. Bu nedenle bireyler yaşadıkları şanssızlık ve talihsizlikler karşısında vazgeçmemeliler ve tekrar tekrar denemeye devam etmeliler” dedi.
Kariyer yolculuğunun hayatımızın kendisi olduğunu ve asla bitecek bir süreç olmadığını vurgulayan Köksal ise “Kariyer yolculuğu kişinin kendisini tanımasıyla başlamaktadır. Eğer kendinizi iyi tanırsanız, ne yapmak istediğini, nereye varacağınızı ve şu anda nerede olduğunuzu çok iyi yorumlar, sonrasında da yolunuzu yine kendi alternatifleriniz ile kendiniz belirleyebilirsiniz” diye konuştu.
Köksal, kariyer sürecindeki tüm aşamaların zorlu olduğunu da hatırlatarak “Bu süreci mutlu, anlamlı kılacak en önemli nokta kişinin kendi iç ve dış motivasyon biçimleridir. Geleceğimizi şekillendirirken hayatımızda yer edinen bazı itici güçlerden destek almalıyız. Kariyer sürecinde yaşanan bazı düşüşlerin ve hayal kırıklıklarının bizleri tekrar yola çıkarken destekleyen en önemli güçler olduğunu unutmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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