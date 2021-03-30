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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler “Mesleki Söyleşiler” ile geleceğe hazırlanıyor

İHA

Öğrenciler “Mesleki Söyleşiler” ile geleceğe hazırlanıyor

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu’nun geleneksel hale getirdiği “Mesleki Söyleşiler” etkinlikleriyle öğrenciler alanında uzman iş insanları ve akademisyenlerle bir araya geliyor.
Bartın Üniversitesi UIus Meslek Yüksekokulu tarafından geleneksel hale getirilen “Mesleki Söyleşiler” etkinliğinde öğrenciler iş hayatına dair yeni bilgiler ediniyor. Alanında uzman iş insanları ve akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerde katılımcılara iletişim kurma, iş birliği yapma ve sorun çözme becerileri başta olmak üzere birçok konuda tecrübe paylaşımında bulunuluyor.
Geleceğe yön veren bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ve bu doğrultuda büyük gayret sarf ettiklerini ifade eden Ulus Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kadri Akçalı, düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin mesleki gelişimlerine destek olduklarını ifade etti.
“Öğrencilerimiz uzman konuklarla bir araya geliyor”
Akçalı, geleneksel hale getirilen “Mesleki Söyleşiler” etkinliğinde bu güne kadar alanında yetkin 7 konuşmacıyı ağırladıklarını da kaydederek “Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Mesleki Söyleşiler etkinlikleri ile teorik ve uygulamalı eğitimin verildiği öğrencilerimizin gelecekte adım atacakları mesleki alanlarda uzman kişiler ile buluşmasını hedeflemekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz ve devamlılığına önem verdiğimiz etkinliklerle öğrencilerimizin iş hayatına dair güncel uygulamalar ve tecrübelerden üst düzeyde faydalanmasını amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin gelecek mesailerini paylaşacakları kişiler ile bir araya gelmesi kariyer planlamaları açısından sorularına cevap almalarını sağlamakta ve mesleki yetkinliklerini geliştirme noktasında büyük katkı sunmaktadır.” dedi.
“Etkinliklere ilgi her geçen gün artıyor”
Salgın sürecinde de etkinliklere ara vermeden devam ettiklerinin ve gösterilen ilginin her geçen gün arttığının da altını çizen Akçalı, “İlk başladığımız günden itibaren Mesleki Söyleşiler etkinliklerimizde büyük yol kat ettik. Özellikle dış paydaşlarımızın etkinliklerimize gösterdikleri ilgi ve uzmanlarımızın yoğun mesailerinde bizlere vakit ayırmada gösterdikleri hassasiyetten mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle bizlerin motivasyonunu her daim devamlı kılan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Akademik ve idari insan kaynağımız ile bu söyleşilere gösterdikleri ilgi için öğrencilerimize de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
“Öğrencilerimize derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamı sunuyoruz”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise en değerli yatırımın insana yapılan yatırım bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek, Bartın Üniversitesi’nde tüm çalışmaların merkezinde öğrencilerin olduğunu vurguladı.
Rektör Uzun, Ulus Meslek Yüksekokulu’nda hayata geçirilen etkinlikler dizisiyle öğrencilerin gelişimine derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamında destek olunduğunun altını da çizerek “Öğrenci dostu bir üniversite olarak tüm çalışmalarımızın merkezine gençlerimizi alıyoruz. Öğrencilerimizi en önemli bileşenlerimiz olarak görüyor, onları dinliyor ve geleceğe birlikte yürüyoruz. ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz pek çok sportif ve kültürel etkinlikle gelişimlerini destekliyoruz. Bu doğrultuda emeği geçen tüm bileşenlerimizi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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