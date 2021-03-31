Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- ZONGULDAK´ta bir süredir koronavirüs tedavisi gören polis memuru Muhammet Başoğlu (43), hayatını kaybetti.

Bartın Emniyet Müdürlüğü´nde görevli Muhammet Başoğlu, 12 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başoğlu, 10 gün önce Zonguldak Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Dün akşam durumu ağırlaşan Muhammet Başoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası, 21 yıllık polis memuru olan Başoğlu´nun cenazesi, Zonguldak´ın Gökcebey beldesinde toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-03-31 09:44:43



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