Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- ZONGULDAK´ta bir süredir koronavirüs tedavisi gören polis memuru Muhammet Başoğlu (43), hayatını kaybetti.
Bartın Emniyet Müdürlüğü´nde görevli Muhammet Başoğlu, 12 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başoğlu, 10 gün önce Zonguldak Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Dün akşam durumu ağırlaşan Muhammet Başoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası, 21 yıllık polis memuru olan Başoğlu´nun cenazesi, Zonguldak´ın Gökcebey beldesinde toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-03-31 09:44:43
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