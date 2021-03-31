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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyor

DHA

Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyor


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesindeki ahşap sandalye fabrikasında kayından üretilen sandalyeler 24 ülkeye ihraç ediliyor. İşletme sahibi Sabri Altınkum (52), sandalye ihracatından yıllık 2 milyon Euro gelir elde ettiklerini belirtti.
Ulus ilçesinde 1985 yılında babasının mobilya imalathanesinde mesleğe başlayan Sabri Altınkum, eski bir ahırda 2005 yılında ahşap sandalye üretimine başladı. Altınkum, daha sonra 2014 yılında 7 bin metrekarelik bir alanda 100 işçiyle birlikte ahşap sandalye üretimine geçti. Bölgedeki kayın ağaçları kullanılarak yapılan sandalyeler, Avrupa ülkeleri, Amerika, İsrail ve Fas olmak üzere 24 ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık 2 milyon euro değerinde ihracat yapılan fabrikada 100´ün üzerinde modelde sandalye üretimi gerçekleştiriliyor.
Mesleğe babasının yanında başladığı söyleyen Sabri Altınkum, "1985 yılından bu yana mesleğin içindeyim. 2005 yılında eski bir ahırda ahşap sandalye üretimi yapmaya başladık. Şu anda ürettiğimiz sandalyeleri 24 ülke ile birlikte iç piyasaya da satıyoruz. Ürettiğimiz sandalyeler kafeler, restoranlar, otellerde kullanılıyor" dedi.
Ayda 10 bin sandalye ürettiklerini belirten Altınkum, "Fabrikamızda toplamda 100 işçimiz var. Burası merkez üretim yerimiz, sonrasında cila ve son işlemleri İstanbul´da yapıyoruz. Fabrikamızda aylık 8 ila 10 bin adet sandalye yapıyoruz. Pandemi sürecinin ilk başlangıcında biraz panik yaşadık. Sonrasında her şey yoluna girdi. Şu anda da gayet güzel, hiçbir sorun yok. Burada önemli olan iç ve dış piyasa değil, önemli olan kriter çok çeşit model ortaya koymanız gerekiyor. Bizde sürekli yeni modeller çıkartıyoruz. Yeni teknolojiler kullanarak, model yapıyoruz. Ayrıca bu bölgede dünyanın en iyi kayın ağacı yetişiyor. O yüzden burayı tercih ettik" diye konuştu.DHA-Gündem Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-03-31 11:19:20

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