Bölgenin en büyük kütüphanelerinden birine sahip Bartın Üniversitesi’nde “57. Kütüphane Haftası” çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

1964 yılından bu yana, Mart ayının son Pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca devam eden Kütüphane Haftası, Bartın Üniversitesi’nde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Gelişmiş altyapı ve zengin kaynaklarıyla bölgenin en büyük kütüphanesine sahip Bartın Üniversitesi’ndeki etkinliklerde güncel konularla birlikte kitap ve kütüphaneler üzerine farkındalık oluşturulacak konular ele alınıyor.

Bartın Üniversitesi kütüphanelerinin de tanıtıldığı toplantılarda 7/24 açık kütüphane ve ‘RFID – Akıllı Kütüphane Sistemi’ hakkında bilgiler veriliyor. 86 bin 241 basılı ve 8 milyonu aşkın elektronik yayının yer aldığı Bartın Üniversitesi’nde ayrıca ‘Sanal Kütüphane’ hizmetlerinden nasıl yararlanılacağı da aktarılıyor.



Açılış programı gerçekleştirildi

29 Mart – 04 Nisan 2021 tarihleri arasında devam edecek etkinliklerin açılış programında “Temel Yönleriyle Bilgi ve Belge Yönetimi Disiplini” konulu çevrimiçi konferans gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Coşkun Polat ile aynı üniversiteden Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya konuşmacı olarak katıldı.



Farklı görüş açılarından güncel konular konuşuldu

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Altay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Bilgi Bilimi disiplini ve eğitimi, bilgi bilimi kavramının tanımlanması, ülkemizdeki tarihsel seyri, mevzuat bilgisi, teknoloji ve dil becerisi ve son olarak sosyalleşme becerisi ilişkileri açısından değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca Kütüphane ve Arşiv hizmetlerinde yeni eğilimler, bilgi bilimi disiplinindeki yeni eğilimler, müşteri beklentisi, bilgi profesyonelleri üzerine etkisi ve bilgi profesyonellerinin yeterlilikleri gibi başlıklar ele alındı. Yaşlılar, göçmenler, çocuklar gibi dezavantajlı kullanıcı gruplarına yönelik hizmetlerin güncel örneklerin de aktarıldığı etkinlikte, kütüphanecilik ve arşivcilik açısından etik kavramından bahsedildi.



Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı

57. kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Bartın Üniversitesi ile Bartın İl Halk Kütüphanesi iş birliğinde “Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı” başlıklı bir konferans da verildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Huriye Çolaklar tarafından bilgiler verildi. Çolaklar, salgın sürecinde dijital ortamda bilgiye erişimin daha da önem kazandığını vurgulayarak, Kütüphanelerin artık bir mekânın ötesinde dijital ortamda kullanıcılarına doğru bilgiyi en kısa zamanda sunan bilgi merkezlerine dönüştüğünü ifade etti.



Rektör Uzun, emeği geçenlere teşekkür etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan akademik ve idari insan kaynağına göstermiş oldukları gayretler dolayısıyla teşekkür etti.

Bartın Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin Kutlubey Yerleşkesi’ne taşınması ve ‘RFID Akıllı Kütüphane Sistemi’ devreye alınmasında yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan Bartın Üniversitesi’nde kütüphane hizmetlerine artık daha kolay ve hızlı erişilebiliyor. Pandemi döneminde de örnek bir çalışmanın yapıldığı Bartın Üniversitesi’nde öğrenciler ve araştırmacılara salgına dair tüm tedbirler titizlikle büyük uygulanarak büyük kolaylıklar sağlanıyor.



“Her geçen gün kendimizi yeniliyoruz”

Üniversitede sürdürülebilir bir iyileşme ile her geçen gün kendilerini yenilediklerini belirten Rektör Uzun, “Öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın daha verimli, rahat ve hızlı çalışma yapabilmelerini sağlamak amacıyla tüm birimlerimizde önemli çalışmalar yapıyor ve her geçen gün kendimizi yeniliyoruz. ‘Birlikte başarıyoruz’ anlayışıyla geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz. Salgın sürecinde önemi bir kez daha görülen dijitalleşen dünya şartlarının önemi üzerine kurulan çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

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