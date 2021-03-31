57. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

57. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

İHA

57. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Bölgenin en büyük kütüphanelerinden birine sahip Bartın Üniversitesi’nde “57. Kütüphane Haftası” çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
1964 yılından bu yana, Mart ayının son Pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca devam eden Kütüphane Haftası, Bartın Üniversitesi’nde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Gelişmiş altyapı ve zengin kaynaklarıyla bölgenin en büyük kütüphanesine sahip Bartın Üniversitesi’ndeki etkinliklerde güncel konularla birlikte kitap ve kütüphaneler üzerine farkındalık oluşturulacak konular ele alınıyor.
Bartın Üniversitesi kütüphanelerinin de tanıtıldığı toplantılarda 7/24 açık kütüphane ve ‘RFID – Akıllı Kütüphane Sistemi’ hakkında bilgiler veriliyor. 86 bin 241 basılı ve 8 milyonu aşkın elektronik yayının yer aldığı Bartın Üniversitesi’nde ayrıca ‘Sanal Kütüphane’ hizmetlerinden nasıl yararlanılacağı da aktarılıyor.

Açılış programı gerçekleştirildi
29 Mart – 04 Nisan 2021 tarihleri arasında devam edecek etkinliklerin açılış programında “Temel Yönleriyle Bilgi ve Belge Yönetimi Disiplini” konulu çevrimiçi konferans gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Coşkun Polat ile aynı üniversiteden Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya konuşmacı olarak katıldı.

Farklı görüş açılarından güncel konular konuşuldu
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Altay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Bilgi Bilimi disiplini ve eğitimi, bilgi bilimi kavramının tanımlanması, ülkemizdeki tarihsel seyri, mevzuat bilgisi, teknoloji ve dil becerisi ve son olarak sosyalleşme becerisi ilişkileri açısından değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca Kütüphane ve Arşiv hizmetlerinde yeni eğilimler, bilgi bilimi disiplinindeki yeni eğilimler, müşteri beklentisi, bilgi profesyonelleri üzerine etkisi ve bilgi profesyonellerinin yeterlilikleri gibi başlıklar ele alındı. Yaşlılar, göçmenler, çocuklar gibi dezavantajlı kullanıcı gruplarına yönelik hizmetlerin güncel örneklerin de aktarıldığı etkinlikte, kütüphanecilik ve arşivcilik açısından etik kavramından bahsedildi.

Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı
57. kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Bartın Üniversitesi ile Bartın İl Halk Kütüphanesi iş birliğinde “Pandemi Sürecinde Sağlık Okuryazarlığı” başlıklı bir konferans da verildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Huriye Çolaklar tarafından bilgiler verildi. Çolaklar, salgın sürecinde dijital ortamda bilgiye erişimin daha da önem kazandığını vurgulayarak, Kütüphanelerin artık bir mekânın ötesinde dijital ortamda kullanıcılarına doğru bilgiyi en kısa zamanda sunan bilgi merkezlerine dönüştüğünü ifade etti.

Rektör Uzun, emeği geçenlere teşekkür etti
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan akademik ve idari insan kaynağına göstermiş oldukları gayretler dolayısıyla teşekkür etti.
Bartın Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin Kutlubey Yerleşkesi’ne taşınması ve ‘RFID Akıllı Kütüphane Sistemi’ devreye alınmasında yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan Bartın Üniversitesi’nde kütüphane hizmetlerine artık daha kolay ve hızlı erişilebiliyor. Pandemi döneminde de örnek bir çalışmanın yapıldığı Bartın Üniversitesi’nde öğrenciler ve araştırmacılara salgına dair tüm tedbirler titizlikle büyük uygulanarak büyük kolaylıklar sağlanıyor.

“Her geçen gün kendimizi yeniliyoruz”
Üniversitede sürdürülebilir bir iyileşme ile her geçen gün kendilerini yenilediklerini belirten Rektör Uzun, “Öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın daha verimli, rahat ve hızlı çalışma yapabilmelerini sağlamak amacıyla tüm birimlerimizde önemli çalışmalar yapıyor ve her geçen gün kendimizi yeniliyoruz. ‘Birlikte başarıyoruz’ anlayışıyla geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz. Salgın sürecinde önemi bir kez daha görülen dijitalleşen dünya şartlarının önemi üzerine kurulan çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Bartın'dan 24 ülkeye sandalye ihraç ediliyor
Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını ...
Covid-19’a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Covid-19’a yakalanan Polis memuru hayatını kaybetti
Öğrenciler “Mesleki Söyleşiler” ile geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler “Mesleki Söyleşiler” ile geleceğe ...
Rektör Uzun, 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 tesisin toplu açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Rektör Uzun, 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 tesisin ...
“Kariyer Sürecinde Motivasyon” semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Kariyer Sürecinde Motivasyon” semineri ...
Bartın'da heyelan sonrası 2 ev boşaltıldı
YEREL HABERLER Bartın'da heyelan sonrası 2 ev boşaltıldı
Bozayı fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Bozayı fotokapanla görüntülendi
Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Vali Güner kırmızı çizgi ile trafikte yaya önceliğine ...
Bartın'da heyelan; 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
YEREL HABERLER Bartın'da heyelan; 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi
Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim ...
Bartın’da DSİ yatırımlarının açılışı törenle gerçekleşti
YEREL HABERLER Bartın’da DSİ yatırımlarının açılışı törenle ...
Bartın'da ev ve ahır yandı
YEREL HABERLER Bartın'da ev ve ahır yandı