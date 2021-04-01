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Bartın Üniversitesi öğrencileri ‘İşyeri Eğitim Modeli’ ile yeni tecrübeler ediniyor

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencileri ‘İşyeri Eğitim Modeli’ ile yeni tecrübeler ediniyor

Bartın Üniversitesi’nde uygulanmaya geçilen “İşyeri Eğitim Modeli” ile öğrenciler kendi meslek alanlarına ilişkin kurum ve kuruluşlarda eğitimlere başladılar.
Öğrencilerini tüm çalışmaların merkezine alan Bartın Üniversitesi’nde “3+1 ve 7+1 İşyeri Eğitim Modeli” ile öğrencilerin kamuüniversitesanayi iş birliğiyle bir dönem boyunca işyeri eğitimi almaları sağlanıyor. Uygulamaya konularak, üniversite geneline yaygınlaştırılması hedeflenen “İşyeri Eğitim Modeli” kapsamında ülkemizi hedeflerine ulaştıracak nitelikli istihdamın sağlanması önceleniyor. Üniversite bünyesinde verilen derslerin uygulamayla pekiştirildiği model ile öğrencilerin iş hayatlarında bir adım önde olmaları sağlanıyor.

Önemli kurum ve kuruluşlarda eğitim fırsatı
Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Makine Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümleri ile Bartın Meslek Yüksekokulu’ndan Mobilya ve Dekorasyon, Grafik Tasarımı ve Gemi İnşaatı programlarındaki öğrenciler önemli kurum ve kuruluşlarda eğitimlere başladı. Farklı şehirlerde alanlarıyla ilgili önemli projelerde görev alan öğrenciler uygulama becerisine sahip nitelikli bireyler olarak yetişiyor.

Ulus Meslek Yüksekokulu öğrencileri 26 farklı şehirde eğitim alıyor
Tüm programlarda 3+1 ‘İşyeri Eğitim Modeli’ne geçilen Ulus Meslek Yüksekokulu’nda ise Orman Genel Müdürlüğü’nün ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokollerle öğrencilere 26 farklı şehirde eğitim imkânı sağlandı. Eğitimlerine başlayan öğrenciler Türkiye genelinde her iki müdürlüğe bağlı işletmelerin farklı bölümlerinde yeni tecrübeler ediniyor. Uluslararası öğrencilerin de yararlandığı ‘İşyeri Eğitim Modeli’nde kamu kurumlarıyla birlikte özel iş yerlerinde de mesleki deneyimler kazandırılmaya yönelik eğitimler veriliyor.

“Üniversitemizin öncelikli hedefi gençlerimiz”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencileri merkeze alan bir stratejiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini kaydederek “Araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretmek, rekabet gücü yüksek donanımlı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Gençlerimizi çağın şartlarına uygun bir şekilde hazırlamak, onların edindiği bilgilerin dışında tecrübelerini de arttıracak bir noktaya ulaştırmak için teşvik etmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizden üreten ve büyüyen Türkiye hedefine katkı sunmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda uygulamaya koyduğumuz ve üniversite geneline yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz ‘İşyeri Eğitim Modeli’ programını önemsiyor, bu yöndeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle Üniversitemizin paydaşlarıyla iş birliğinin güzel bir örneği olan bu yöndeki çalışmalarımıza katkılar sağlayan Orman Genel Müdürü Sayın Bekir Karacabey’e, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Mehmet Zeki Adlı ve bu girişimlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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