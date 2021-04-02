İşten çıktıktan sonra kaybolan eşinin eve dönmesini istedi



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da Kadir Özdem (34), bir tekstil fabrikasında çalışan 3 çocuğunun annesi Emine Özdem´in işten çıktıktan sonra kayıplara karıştığını belirterek, eşinin eve dönmesini istedi.

Kent merkezine bağlı Bakraçbsoz köyünde yaşayan kaynakçı ustası Kadir Özdem, bir tekstil fabrikasında çalışan eşi Emine Özdem´den pazartesi gününden bu yana haber alamadıklarını söyledi. Kadir Özdem eşinin işten çıktıktan sonra ortadan kaybolduğunu belirterek, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Poyraz (11), Yusuf (10) ve Yiğit (6) umutla annelerinin dönmesini bekliyor.

Eşinin eve dönmesini isteyen Kadir Özdem, "Pazartesi günü Ankara´da tünelde çalışırken beni aradılar. Durumu bana haber verdiler. Eşim pazartesi günü çıkışını alıp, kayıplara karışıyor ve bir daha haber alınamıyor. Her yere başvurduk ama bir haber alamadık. Kendisiyle 12 yıldır evliyiz herhangi bir sorunumuz yoktu. Jandarmaya bildirdik, ama bir sonuç yok. Bana kalırsa eşimi saklıyorlar, uzaklaştırıyorlar. Çocukları için dönmesini istiyorum. Bende uzak durabilir. Ama çocuklarım için istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-04-02 14:22:56



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