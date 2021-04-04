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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

İHA

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Bartın Üniversitesi’nde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde otizmle ilgili bilinmesi gerekenler aktarılarak ‘bağımsız yaşama geçiş becerileri’ üzerinde duruldu.
Bartın Üniversitesi’nde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerde Bağımsız Yaşama Geçiş” başlığıyla düzenlenen etkinliğe Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Ergenekon konuşmacı olarak katıldı.
Prof. Dr. Ergenekon konuşmasında, gelişimsel yetersizliği olan bireylerde güvenlik becerileri bireyin evde, okulda, işyerinde ve toplumsal ortamlarda güvenliğini tehdit eden acil, beklenmedik ve tehlikeli durumları fark etmesi, bu durumlara karşı uygun sürede uygun davranışları sergilemesi, kendini koruması ve kişisel güvenliğini sağlaması gibi pek çok davranışı barındıran bağımsız yaşama geçiş becerileri üzerinde durdu.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte ise Öğr. Gör. Özge Çulhaoğlu, otizmin bir hastalık değil, bir farkındalık olduğunu dile getirdi. Etkinlikte konuşan Ebru Bozerkek, yaşadığı tecrübeler üzerinden otizmle yaşamanın neler olduğunu katılımcılarla paylaştı. Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Hasan Tunç ise otizmli çocuklar için eğitim ortamları değerlendirildi.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratarak otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler oluşturmak amacı ile 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Her yıl, “Otizm Farkındalık Ayı” olan Nisan ayı boyunca dünya genelinde otizmin sorunlarını ve çözümleri konuşuluyor, araştırmaların teşvik edilmesi ve erken teşhisle tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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