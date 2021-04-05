Bartın'da 1 köye, cenaze sonrası mutasyonlu virüs karantinası 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da 1 köye, cenaze sonrası mutasyonlu virüs karantinası 

DHA

Bartın'da 1 köye, cenaze sonrası mutasyonlu virüs karantinası 


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´a bağlı Yanaz köyü, cenaze için İstanbul´dan gelen kişinin çok sayıda kişiye mutasyonlu virüs bulaştırması nedeniyle karantinaya alındı.
Merkeze bağlı 150 haneli Yanaz köyüne İstanbul´dan 15 gün önce gelen kişi, katıldığı cenazedekilere Güney Afrika kaynaklı mutasyonlu virüs bulaştırdı. 20 kişinin pozitif, 20 kişinin temaslı, 10 kişinin de hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Bunun üzerine Bartın Valiliği'nin kararıyla Yanaz köyü, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köye giriş yolunu barikatla kapattı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yanaz köyünde İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan tespitler neticesinde Güney Afrika mutant virüsü vakalarının artış gösterdiği ve virüsün yayılım hızının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla Yanaz köyünde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi" denildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-04-05 11:36:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı
“Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin Arşiv ve Koleksiyonları”
YEREL HABERLER “Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin ...
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
YEREL HABERLER 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
Bartın’da, hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Bartın’da, hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı
3 ay içinde 30 küçükbaş hayvanı telef oldu
YEREL HABERLER 3 ay içinde 30 küçükbaş hayvanı telef oldu