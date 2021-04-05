Bartın'da 1 köye, cenaze sonrası mutasyonlu virüs karantinası 



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´a bağlı Yanaz köyü, cenaze için İstanbul´dan gelen kişinin çok sayıda kişiye mutasyonlu virüs bulaştırması nedeniyle karantinaya alındı.

Merkeze bağlı 150 haneli Yanaz köyüne İstanbul´dan 15 gün önce gelen kişi, katıldığı cenazedekilere Güney Afrika kaynaklı mutasyonlu virüs bulaştırdı. 20 kişinin pozitif, 20 kişinin temaslı, 10 kişinin de hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Bunun üzerine Bartın Valiliği'nin kararıyla Yanaz köyü, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köye giriş yolunu barikatla kapattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yanaz köyünde İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan tespitler neticesinde Güney Afrika mutant virüsü vakalarının artış gösterdiği ve virüsün yayılım hızının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla Yanaz köyünde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi" denildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-04-05 11:36:37



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