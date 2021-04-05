Bartın Üniversitesi’nde Filyos Projesi odağında bir program daha açıldı

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde Lojistik Programı’nın açılması uygun görüldü.

‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşan Bartın Üniversitesi’nde bölgenin gelişimine katkı sunacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefiyle çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda ‘Filyos Vadisi Projesi’ odağında bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler göz önünde bulundurularak yeni programlar açılıyor. Son olarak, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde Lojistik Programı’nın açılması uygun görüldü.

"Birbirini besleyen bölüm ve programlar"

Bartın Üniversitesi’nin iç ve dış paydaşlarının görüşlerini alarak hazırladığı “20192023 Stratejik Planı” çerçevesinde birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde niteliğin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Akıllı Sistemler Mühendisliği ile Bilgi ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programları, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün ardından Lojistik Programı’nın açılması da bu hedefe katkı sağlıyor.

“Bölgesel kalkınmaya katkı sunuyoruz”

Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçları gözetilerek yeni programların açıldığını belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi her geçen yıl ülkemizin geleceğine değer katarak büyüyor.” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun, “Hep daha iyisini hedeflediğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz Üniversitemizde, tüm bileşenlerimiz ile yaşadığımız yerden başlayarak ülkemize değer katmayı hedefliyoruz. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde niteliği de arttırmaya çaba gösteriyoruz. Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanıyor, güçlü akademik kadromuzla geleceğin seçkin bireylerini yetiştirme hedefinde durmadan çalışıyoruz. Bu düşüncelerle her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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