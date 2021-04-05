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Bartın’dan emekli amirallerin 'Montrö' bildirisine tepki Bildiri yayınlayan amiraller hakkında suç duyurusu

İHA

Bartın’dan emekli amirallerin 'Montrö' bildirisine tepki Bildiri yayınlayan amiraller hakkında suç duyurusu

Bartın’da Sivil İrade Platformu üyeleri, 104 emekli amiralin 'Montrö Sözleşmesi' ile ilgili yayımladıkları bildiri yapılan basın açıklaması ile kınandı. Ayrıca Bartın Sivil İrade Platformu üyeleri bildiride imzası bulunan amiraller hakkında Bartın Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundular.
Bartın’da Sivil İrade Platformu tarafından yapılan basın açıklaması ile 104 emekli amiralin 'Montrö Sözleşmesi' ile ilgili yayımladıkları bildiri kınandı. Açıklamada, “Darbeler mezarlığının paslı kapılarında nöbetteyiz.” Denildi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı ve platform üyelerinin katılım sağladığı basın açıklaması Bartın Sivil İrade Platformu Sözcüsü Orhan Topçu tarafından okundu.
Yapılan açıklamada, “Bildiğiniz gibi 04 Nisan 2021 gecesi bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada ‘’103 Amiralin Montrö Bildirisi’’ başlığı altında bir bildiri yayınlandı. Kalemin kılıçtan keskin, cümlelerin mayınlardan daha sinsi olduğu bir çağdayız. Gaflet ve unutkanlığın bize neye mal olacağını ve demokrasimizdeki kesintinin bu millete nasıl faturalar ödeteceğini, acı tecrübelerden ders aldık. Artık bu konuda eğitimliyiz. Gece yarıları neden bildiri yayınlanır ve bize ne bildirmek istenir? Gecenin karanlık ve sisli saatlerinde 103 emekli amiral bir metin etrafında el ele tutuşup darbe ruhunu niye geri çağırırlar? Bunun için hangi şeytani iradeden ilham alırlar ya da üç vakte kadar hangi karanlığın bu milletin üzerine çökmesini beklerler, çok net anlayabiliyoruz. En can alıcı zehirlerin, gümüş kadehlerle sunulması gibi, bu bildiri de öldürücü çağrışımlarını ‘’Ulusal çıkarlarımız’’ ve Türk Milleti’nin geleceği’’ gibi süslü cümleler arasında bizlere yutturmaya çalışmaktadır. Satırları okumasını bildiğimiz gibi, satır aralarını ve niyetleri de gayet iyi okuyabiliyoruz. Şifreli cümleleriyle ince bir planın uzantısı ve adeta bir çağrışım yumağı olan bu bildirinin, kimleri mezarlarından uyandırmayı hedeflediğini, gayet iyi anladığımızdan, darbeler mezarlığının paslı kapılarında nöbetteyiz. Yatanımız uyandı, oturanımız ayağa kalktı. Şimdi Temmuz ruhlu yiğitler birbirine ‘’Ayakların sağlam bassın, nöbet daha bitmedi!’’ diye fısıldıyorlar. Merhum Mehmet Akif’in cümleleri, bir asır önce olduğu gibi, Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Vesayet muhipleri ve bu bildiriye sahip çıkanlar bilmelidirler ki; karanlık 1 Temmuz gecesi darbecilere karşı şehit kanıyla yazılmış bir ahdimiz vardır. Bartın Sivil İrade Platformu olarak Millet iradesinin yanında ve ahdimizin arkasında dimdik durduğumuzu ve bu sağlam duruşu gösteren tüm dostlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu açıkça ifade ederiz” denildi.
Hükümet caddesinde gerçekleşen basın açıklamasının ardından Bartın Sivil İrade Platformu üyeleri Bartın Adliyesine giderek bildiride imzası bulunan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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