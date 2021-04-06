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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yiyecek arayan ayı arı kovanlarını parçaladı

İHA

Yiyecek arayan ayı arı kovanlarını parçaladı

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde yiyecek arayan ayı arı kovanlarını parçaladı. Ayı saldırısı nedeniyle çok sayıda kovan zarar görürken binlerce arı da telef oldu. Zararın ise 20 bin TL olduğu ifade edildi.
Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kavaklı köyünde yaşayan maden emeklisi Güngör Özdemir’in (56) ormanlık alanda yer alan bahçesindeki arı kovanlarına ayı saldırdı. Ayı saldırısı nedeniyle 30’a yakın kovan zarar görürken binlerce arı da telef oldu.
Arıların bakımı için kovanlarının olduğu bahçeye giden ve gördüğü manzara karşısında şok olan Özdemir zararının 20 bin TL civarında olduğunu söyledi. Kovanlarına saldıran ayının izlerinden anladıkları kadarıyla büyük bir ayı olduğunun anlaşıldığını söyleyen Özdemir, “Bir ayı, izinden takip ettiğimiz kadarıyla tek ve büyük bir ayı. Zannedersem ayılar şimdi inlerinden çıktıkları için aç kaldıkları içinde maalesef önlerine bir şey geldiği zaman böyle acımasızca bu hale getiriyor. Böyle bir şey görmedim. Bu yaşıma kadar da böyle bir şey yaşamadım. Bir tane iki tane arımızı yedi biz her sene bir tane iki tane kaptırıyoruz. Ama bu seneki gibi böyle 30 tane arıyı birden hiçbir zaman hiçbir yerde görmedik duymadık da köyümüzde. Arı saldırısı oluyordu bir tane iki tane yiyordu gidiyordu. Burada benim zararım en az 15 – 20 bin TL. Bugün arı almaya gitsek 600700 lira istiyorlar. Bizim burada mevcutta ufaklı tefekli 30 kovan arımız vardı. Fakat şu an baktığımızda elimizde kalan bir tane altılık kovanımız var. Yani 29 tane arımızdan bizim elimizde şu anda bir tek o var. Bunları da düşünürsek 20 bin liraya da çıkamazsın altından. Bütün her şey harap olmuş halde burada. Bunlar yavrulu ve ballı olan peteklerimizi tamamen deforme etmiş, yemiş. Kimisini kırmış kimisini atmış. Her tarafa saçmış" dedi.

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