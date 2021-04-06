Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR şarampole düştü, dorsesi askıda kaldı

DHA

TIR şarampole düştü, dorsesi askıda kaldı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR şarampole çıktı, dorsesi askıda kaldı.
Kaza, öğle saatlerinde Bartın-Karabük yolu Ulupınar mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Ramazan Bahat (62) idaresindeki 20 EC 321 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı, dorsesi askıda kaldı. Bir süre ulaşıma kapanan yol, TIR'ın kaza yerine gelen iş makineleri ve çekici yardımıyla  çekilmesinin ardından açıldı. TIR sürücüsü Ramazan Bahat, karşıdan gelen bir aracın kazaya neden olduğunu iddia etti. Kazayla ilgili soruşturmaya baaşlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-04-06 16:58:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan tır ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır ulaşımı aksattı
Çöp dökmek için evden çıkan eşi geri dönmedi
YEREL HABERLER Çöp dökmek için evden çıkan eşi geri dönmedi
Çöp atmak için evden çıkan kadın kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Çöp atmak için evden çıkan kadın kayıplara karıştı
Ayı, 30 kovanı parçaladı 
YEREL HABERLER Ayı, 30 kovanı parçaladı 
Yiyecek arayan ayı arı kovanlarını parçaladı
YEREL HABERLER Yiyecek arayan ayı arı kovanlarını parçaladı
Bartın’dan emekli amirallerin 'Montrö' bildirisine tepki Bildiri yayınlayan amiraller hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Bartın’dan emekli amirallerin 'Montrö' bildirisine ...
Bartın Üniversitesi’nde Filyos Projesi odağında bir program daha açıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde Filyos Projesi odağında bir ...
Bartın'da 1 köye, cenaze sonrası mutasyonlu virüs karantinası 
YEREL HABERLER Bartın'da 1 köye, cenaze sonrası mutasyonlu virüs ...
Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Cenaze sonrası bir mahalle karantinaya alındı
“Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin Arşiv ve Koleksiyonları”
YEREL HABERLER “Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphanesi’nin ...
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
YEREL HABERLER 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü