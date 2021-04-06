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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR şarampole çıktı, dorsesi askıda kaldı.

Kaza, öğle saatlerinde Bartın-Karabük yolu Ulupınar mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Ramazan Bahat (62) idaresindeki 20 EC 321 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı, dorsesi askıda kaldı. Bir süre ulaşıma kapanan yol, TIR'ın kaza yerine gelen iş makineleri ve çekici yardımıyla çekilmesinin ardından açıldı. TIR sürücüsü Ramazan Bahat, karşıdan gelen bir aracın kazaya neden olduğunu iddia etti. Kazayla ilgili soruşturmaya baaşlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-04-06 16:58:19



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