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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da ekmek gramajı ve ekmek fiyatları arttı

İHA

Bartın’da ekmek gramajı ve ekmek fiyatları arttı

Bartın’da faaliyet gösteren fırıncıların un fiyatları başta olmak üzere artan maliyetler karşısında zam talebinde bulunmalarının ardından ekmek gramajları ve ekmek fiyatlarında artışa gidildi.
Bartın’da ekmek üretimi yapan fırınların artan maliyetler karşısında zam talebi değerlendirildi. Değerlendirme komisyonunda Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği ve Bakkallar Bayiler Odası yer aldı.
Komisyonca yapılan değerlendirmenin sonucunda 1,5 TL’den satılan 200 gram ekmeğin gramajı yeni düzenleme ile birlikte 230 grama fiyatı ise 2 TL’ye yükseldi. 460 gram ekmek ise 4 TL’den satışa sunulmaya başlandı.
Ramazan pidesine zam yapılmayacak
Geçtiğimiz yıl Bartın’da 300 gram Ramazan pidesi 3 TL’den satışa sunulmuştu. Komisyonca alınan karar gereği bu yıl pide fiyatlarında değişiklik olmayacağı ve 300 gramlık Ramazan pidesinin geçen yıl olduğu gibi 3 TL’den satışa sunulacağı bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Barış Özkan fırıncı esnaflarının artan maliyetler yüzünden zarar eder hale geldiğini belirterek, "Fırıncılarımızın 2020 yılının 10. ayından bu yana artan maliyetler dolayısıyla zam talepleri vardı. Un fiyatları başta olmak üzere artan maliyetler dolayısıyla fırıncı esnafları zarar eder hale gelmişlerdi. Bartın Bakkallar ve Bayiler Odası olarak bizimde yer aldığımız komisyonca hem fırıncılarımızın hem de vatandaşlarımız düşünülerek yeni ekmek gramajları ve fiyatları belirlendi.” Dedi.
Özkan açıklamasının devamında kararın komisyonca alındığının da altını çizerek, "Bu karar fırıncı esnaflarının tek başına aldığı bir karar değil. Komisyonca alınan bir karar. Bu komisyonda Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği ve Bakkallar Bayiler Odası yer alıyor. Komisyon tarafından yapılan incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından federasyonlardan da görüşler alınıyor. Tüm bu sürecin nihayetinde yeni gramaj ve fiyatlar hakkında karar alınıyor. Tabi çevre illerimizdeki fiyatlarda takip ediliyor. Zonguldak ve Bolu gibi komşu illerimizde fiyatlar değişmişti. Bizler de hem fırıncı esnaflarımızın artan maliyetler karşısında ezilmemesi hem de vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bu şekilde bir karar aldık. Ekmek fiyatları yükselirken aynı zamanda ekmek gramajları da yükseldi. Burada vatandaşlarımızın alım gücünü göz önünde bulundurduk.” Dedi.
Oda Başkanı Özkan Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pide fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacağının altını çizerek, “Bartın’da geçtiğimiz 2020 yılında 300 gramlık Ramazan pidesi 3 TL’den satışa sunulmuştu. Fırıncı esnaflarımız bu konuda gerçekten duyarlı bir davranış gösterdiler ve önümüzdeki Ramazan ayında Ramazan pidelerini geçen yılki fiyattan satışa sunmayı kabul ettiler. Gerçekten artan maliyetler karşısında onlarda zor durumda kalıyorlar. Fedakarlıklarından dolayı fırıncı esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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