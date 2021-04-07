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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi “Güvenli Kampüs Belgesi”nin yaygınlaştırılmasına destek oluyor

İHA

Bartın Üniversitesi “Güvenli Kampüs Belgesi”nin yaygınlaştırılmasına destek oluyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” alan ilk devlet üniversitesi olan Bartın Üniversitesi, bu doğrultuda diğer kurum ve kuruluşlara tecrübelerini aktarıyor.
Koronavirüs (Kovid19) tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızla hareket ederek gerekli önlemleri alan Bartın Üniversitesi, Türk Standardları Enstitüsü’ne (TSE) yaptığı başvurunun ardından yapılan incelemeler sonucunda “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” alan ilk devlet üniversitesi oldu. Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürütülen Bartın Üniversitesi, şimdi ise tecrübelerini diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşıyor. Bu doğrultuda gelen taleplere ilgiyle yaklaşan Bartın Üniversitesi’nde son olarak İzmir Bakırçay Üniversitesi ile çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda süreç ile ilgili bilgiler aktarıldı.
Toplantıda katılımcılara bilgiler veren TSE Kovid19 Güvenli Kampüs Belgesi Komisyonu Başkanı, Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan, amfilerde, laboratuvarlarda, sosyal alanlarda yani tüm fiziki mekânlarda salgın sürecinde risklerin minimuma indirildiğini söyledi.
Ceyhan, salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini de aktararak “YÖK ve TSE arasında Kovid19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında imzalanan protokollün ardından tedbirleri içeren genel standartların belirlenmesine dair kılavuz yayınlandı. Korunma tedbirleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, öğrenci gruplarının mekânların fiziksel özellikleri gözetilerek oluşturulması, sosyal alanların kullanımına yönelik genel ilkeler anlatıldı. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalar konusunda önerilere yer verildi. Pozitif vaka, temaslı, yakın temaslı gibi durumlarda yapılması gerekenler aktarıldı. Üniversite olarak bu doğrultuda TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesinin ardından yaptığımız çalışmalar ve alınan önlemlerin yeni bir belge ile tescil edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımızla birlikte adeta bir seferberlik halinde büyük gayret sarf ettik.” diye konuştu.
Salgın sürecinde her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren akademik ve idari insan kaynağımız ile birlikte virüs tehlikesinden korunma konusunda kurduğumuz ekipler aracılığıyla ciddi önlemler aldık. Bir yandan bilimsel faaliyetler ve eğitimöğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi için çalışırken diğer yandan hijyen konusunda sistematik ve sürdürülebilir bir süreç yürüttük. Bu doğrultuda ‘Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ almaya hak kazandık. ‘Ortak sağlığımız ve ortak geleceğimiz’ anlayışıyla gösterdiğimiz gayretler sonucunda bu belgeyi alan ilk devlet üniversitesi olduk. Şimdi ise diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile akranlarımıza bu konuda katkılar sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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