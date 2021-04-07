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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da virüs tedbirlerine uymayan 75 kişi hakkında işlem başlatıldı

İHA

Bartın’da virüs tedbirlerine uymayan 75 kişi hakkında işlem başlatıldı

Bartın’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyamayan kişi ve işletmeler hakkında işlem başlatıldı.
Bartın’da jandarma ve emniyet ekiplerince 31 Mart ve 5 Nisan 2021 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarını ihlal ettiği tespit edilen 75 kişi ve işletme hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.
Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirleri ihlal edenlere kolluk birimleri (jandarma ve emniyet ekipleri) tarafından 31.0305.04.2021 tarihleri arasında; 5 şahsa kıraathanede oyun oynamak/oynatmak, 16 şahsa maske takmamak, 42 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, 1 minibüs şoförüne fazla yolcu bulundurmak, 1 işletmeye açılış/kapanış saatlerine uymamaktan idari işlem, 10 şahsa karantina ihlalinden idari işlem, 1 şahsa karantina ihlalinden adli işlem olmak üzere toplamda 75 şahsa/işletmeye idari işlem yapılabilmesi için tutanak tanzim edilmiş ayrıca 1 şahsa TCK madde 195’den adli işlem yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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