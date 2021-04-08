Doktor, eczacı komşusunu 'otopark' kavgasında bıçakladı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, aile hekimi Ali Y., otopark kullanımı nedeniyle kavga ettiği komşusu eczacı Vehbi Barış Okur'u bıçaklayarak, ağır yaraladı. Olay sonrası Ali Y., gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Şiremirçavuş Mahallesi´nde meydana geldi. Villalarda oturan aile hekimi Ali Y. ile komşusu eczacı Vehbi Barış Okur arasında, iddiaya göre, otopark ve bahçe kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Dr. Ali Y., Okur'u bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan Okur'u gören diğer komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Okur, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı. Ali Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-04-08 11:39:21



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