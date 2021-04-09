Fabrikada iş kazası: 1 ölü

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Bartın’da demir çelik fabrikasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan kazada damperi açık halde manevra yapan kamyon, vince çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen vinç kamyonun üstüne düştü. Direksiyon başında olan kamyon şoförü Talip Karakaya (36) araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Karakaya’nın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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