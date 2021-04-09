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Bartın’da köprüden ırmağa atlayan genç kız kurtarıldı

İHA

Bartın’da köprüden ırmağa atlayan genç kız kurtarıldı

Bartın’da köprüden ırmağa atlayan genç kızı vatandaşlar ve polis ekipleri kurtardı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Kemerköprü Mahallesinde meydana gelen olayda yetiştirme yurdunda yaşadığı öğrenilen 17 yaşındaki B.D. köprü üzerine çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten ırmağa atladı. Genç kızın ırmağa atladığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada vatandaşlardan biri ırmak kıyısına inerek kızın akıntıya kapılmaması için elini tutarak yardım gelmesini bekledi. Irmaktan vatandaşların ve polislerin el ele tutuşarak zincir oluşturmasıyla çıkarılan B.D. 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Genç kızın ırmağa atlamasının ardından yardım için koşan ve uzun süre kızın elini tutarak yardım gelmesini bekleyen vatandaşlardan Ercan Akkaya çay içerken genç kızın ırmağa atladığını ve ardından kurtarmak için bölgeye koştuğunu söyledi.
Genç kızın ırmaktan kurtarılma anları cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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