“TÜBİTAK Öğrenci Projelerinde Proje Yönetimi” eğitimi verildi

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen 27 öğrenci projesiyle 99 üniversite arasından ikinci olan Bartın Üniversitesi’nde “TÜBİTAK Öğrenci Projelerinde Proje Yönetimi” eğitim programı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında proje sunan 99 üniversite arasında kabul edilen 27 projesiyle ikinci olan Bartın Üniversitesi’nde proje kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “TÜBİTAK Öğrenci Projelerinde Proje Yönetimi” eğitimi yoğun ilgi gördü.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bekir Güler tarafından çevrimiçi olarak verilen eğitimde proje yazma ve yönetme sürecindeki tüm aşamalardan detaylı olarak bahsedildi. Güler, TÜBİTAK’ın üniversite öğrencilerine yönelik destek programları çerçevesinde düzenlemiş olduğu, “2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” ve genel olarak yılda iki kez ilana çıkılan “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” hakkında da bilgiler verdi.

İyi proje örnekleri üzerinden bir değerlendirme yapan Güler, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

Öğrencilerin tüm çalışmalarının merkezinde olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gerçekleştirilen eğitimlerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişiminin ve yetkinliklerinin artması için tüm bileşenlerimizle birlikte gayret gösteriyoruz. Geleceğimizi inşa edecek gençlerimizi mezun ederken donanımlı bireyler olarak meslek hayatlarına girmelerini önemsiyoruz. Bu noktada öğrencilerimizin gelişimini gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim programlarıyla destekliyoruz. Bu yaklaşımın sonucunda öğrencilerimiz daha mezun olmadan karşılaşabilecekleri her duruma hazır oluyorlar. Öğrencilerimiz projeler yazıyorlar, elektrikli araba, insansız hava aracı, roket ve model uydu üretiyorlar. Her geçen gün kendilerini geliştirerek başarılarıyla hepimizi gururlandırıyorlar. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi geleceğe hazırlama noktasında gayret gösteren tüm akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ülkemizin gelişimine katkı sunan bireyler olarak başarılarını arttırarak devamını diliyorum.” dedi.

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