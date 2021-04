“Siber Vatan” eğitimlerinde sertifikalar dağıtıldı

Bartın Üniversitesi’nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde gerçekleştirdiği “Siber Vatan” eğitimleri başarıyla tamamlanarak, katılımcılara sertifikaları verildi.

Bartın Üniversitesi’nde öğrencilerin oluşturduğu Siber Güvenlik Takımı, “Siber Vatan” eğitimleri kapsamında İleri Linux, İleri Network ve CEH (Sertifikalı Etik Hacker) Eğitimi’nin ardından yeni bir programı daha başarıyla tamamladı. Bu kapsamda öğrenciler, alanında yetkin kişiler tarafından uygulamalı olarak Zararlı Yazılım ve Tersine Mühendislik Eğitimi ile Capture The Flag (CTF) Eğitimi aldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 30 öğrenciye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

“Öğrencilerimizi ustaçırak eğitim programına dâhil ediyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan, Bartın Üniversitesi’nin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında yer alan siber güvenlik konusuna önem verdiklerinin altını çizdi.

Ceyhan, “Şu ana kadar Siber Vatan kapsamında öğrencilerimize 2 ayrı eğitim vererek alanında yetkin kişilerin tecrübelerinden faydalanmalarını sağladık. Başarılı olan öğrencilerimizi 1 yıl boyunca devam edecek Usta – Çırak eğitim programına dâhil etmeyi planlamaktayız. Bir sonraki eğitim olarak planımız ise enerji ve doğalgaz altyapıları, su şebekeleri, sağlık sistemleri, raylı ulaşım altyapıları, hava ulaşım kontrol sistemleri, savunma sanayi altyapıları, nükleer tesisler ve üretim tesisleri gibi kritik altyapılarda kullanılmakta olan EKS/SCADA sistemler ve güvenliği noktasında olacaktır.” dedi.

“Siber Vatan eğitimlerini önemsiyoruz”

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ise gerçekleştirilen eğitimlerin önemine değinerek “Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak Siber Vatan eğitimlerini önemsiyoruz. Oldukça önemli bir noktada bulunan bu konuya dair Bartın Üniversitesi tarafından gösterilen gayretten mutluluk duymaktayız.” diye konuştu.

“Öğrencilerimizi geleceğe yetkin bireyler olmaları hedefiyle hazırlıyoruz”

Dijital dönüşüm ile birlikte siber güvenliğin büyük önem kazandığını vurgulayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bugün hali hazırda yaşanan her ekonomik ve teknolojik gelişmeleri de dikkate aldığımızda siber güvenliğin önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Eğer bu konuya önem verilmezse ortaya konan her çaba boşa gitme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Son yıllarda artan siber saldırılar ile ülkeler, büyük şirketler ve savunma güçleri ciddi anlamda zararlar görmektedir. Bu noktada Bartın Üniversitesi olarak bizler de ihtisaslaşma alanımız kapsamında önemli çalışmalar yapmakta ve öğrencilerimizi derslerle sınırlı olmayan bir ortamda geleceğe hazırlamaktayız. Onları bölgemizin ve ülkemizin gelişimine değer katacak yetkin ve vizyon sahibi bireyler olarak mezun etmenin gayesindeyiz.” ifadelerini kullandı.

