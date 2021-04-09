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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencileri Nevşehir’de alan çalışmalarına katıldı

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencileri Nevşehir’de alan çalışmalarına katıldı

Bartın Üniversitesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri Nevşehir’in Nar beldesinde peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarına katıldılar.
Bartın Üniversitesi öğrencileri ‘Eğleniyoruz öğreniyoruz’ sloganıyla sınıflarla sınırlı tutulmayan bir ortamda geleceğe hazırlanıyorlar. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri Nevşehir Nar Belediyesi’nin talebi üzerine bölgede 4 tematik odakta planlama çalışmaları ve öncelikli 3 alanda tasarım çalışmaları ile bölgeye katkılar sunuyorlar.
Bartın Üniversitesi ile birlikte yapılan ortak çalışmaların önemine vurgu yapan Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, “Bartın Üniversitesi’nin öğretim elemanları ve öğrencileri yaptıkları çalışmalarla bölgemize değer katacaklardır. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Akademisyenler, sektör temsilcileri, öğrenciler…
Bartın Üniversitesi öğretim elemanları Doç. Dr. Mustafa Artar ve Arş. Gör. Gizem Öztaş Karlı danışmanlığında 9 öğrenciden oluşan ekibe Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden öğretim elemanları eşlik ediyor. Oluşturulan tasarım ekibine Bartın Üniversitesi mezunlarından CapsOffice şirket sahibi Peyzaj Mimarı Mehmet Cemil Aktaş ve Pınar Kesim Aktaş da destek veriyor.
Vali İnci Sezer Becel, tebrik etti
Teknik saha incelemeleri kapsamında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’yu da ziyaret eden Doç. Dr. Mustafa Artar ve Arş. Gör. Gizem Öztaş Karlı yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Becel, “Şehirlerarası kurumsal ortaklıklar çok önemli. Kapadokya bölgemiz Alan Başkanlığı sisteminin kurulması ile içinde peyzaj mimarlarının da olduğu teknik kadrosunu zenginleştiriyor. Yerel yönetimlerimizin de iş birlikleri ile projeler üretmesi çok değerli.” dedi.
“Öğrencilerimiz hem üretiyor hem öğreniyor”
Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Artar ise “Alan çalışmalarının tamamlanması ardından başta akıllı kentler, yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümler, kırkentturizm ve yavaş şehir ana temalarında tasarım projeleri ile de bütünleşecek çalışmaları Haziran ayında tamamlayacağız. Geçmişte de üniversitemiz öğrencileri ile Kapadokya bölgesinde projeler üretmiştik. Öğrencilerimiz için bu tip kamuüniversite işbirliğinin öğrencilerimizin gelişiminde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelerle yakın ilgileri için Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e ve desteklerinden dolayı başta Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik olmak üzere, İl Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, İl Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Balak, Meclis Üyesi Turan Balak, Milletvekili danışmanı Mehmet Gösterişli’ye teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca saha ziyaretlerinde katkısını esirgemeyen Peyzaj Yüksek Mimarı Bülent Ahmet Özmen ile Nar Belediyesi çalışanlarına da teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.
“Öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın merkezinde tutuyoruz”
“Tribünde değil, odağında ol” anlayışıyla hayata geçirilen pek çok proje ve etkinlikle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Öğrencilerimize derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamını sunuyoruz. Onların iş hayatlarına olan uyumlarını kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz. Hayata geçirdiğimiz pek çok proje ve etkinlikle teorik bilginin yanında uygulamalara da yer vererek, öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Bu noktada ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda gelişimimize değer katan tüm bileşenlerimizi kutluyor, öğrencilerimize gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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