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90 yaşında koronavirüsü yendi, 'Kimse misafirliğe gitmesin' dedi

DHA

90 yaşında koronavirüsü yendi, 'Kimse misafirliğe gitmesin' dedi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da yaşayan Kadriye Demirtaş (90) hastanede 12 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu oldu. Misafirliğe gittiğinde kendisine virüsün bulaştığını söyleyen Kadriye Demirtaş, "Kimse misafirliğe gitmesin, ben yakalandım. 90 yaşıma girdim, böyle hastalık görmedim" dedi. 
Bartın´a bağlı Karasu köyünde yaşayan, 2 çocuk, 8 torunu olan Kadriye Demirtaş, 20 Mart'ta rahatsızlandı. Kadriye Demirtaş, yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. 12 gün süren tedavisinin ardından Kadriye Demirtaş taburcu edildi. Diyabet ve kalp rahatsızlığı olan ayrıca 5 yıl içinde diz ve gözünden katarak ameliyatı olan Demirtaş, hastalığın çok kötü olduğunu söyledi. 
Sağlığına tamamen kavuştuğunu söyleyen Kadriye Demirtaş, "Hastanede yatmadan önce çok ağrılarım oldu. Hastaneden taburcu oldum yine de ağrılarım devam etti. Omuzlarım, bacaklarım çok ağrıdı. Şeker hastası olduğum için bu değerleri düşürmeye doktorlar çok uğraştı. Hastanede yattım benimle çok ilgilendiler" dedi. 
`KİMSE MİSAFİRLİĞE GİTMESİN, BEN GİTTİM YAKALANDIM´ 
Hastalığın kendisini çok yorduğunu ifade eden Demirtaş, "Doktorlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Benimle çok ilgilendiler. Şeker yüksekliğini kontrol altına aldıktan sonra doktorlar, `Seni kurtardık teyze´ diyerek alkışladılar. Ben ayaklarımdan çok kez ameliyat oldum. Ama bu hastalık beni çok yordu. Hastalık sırasında yemedim içmedim, hiç iştahım kalmadı. Canım istemiyordu. Çok kötü oldum. Her yerim ağrı sızı içindeydi. Yemek getiriyorlar, yiyemedim. Ben misafirlikten aldım virüsü, kimse gezmesin, maskesiz gezmesin. Ben 90 yaşıma geldim, böyle rahatsızlık görmedim. Herkes dikkat etsin" diye konuştu. 
Annesinin bakımıyla ilgilenen Sefai Demirtaş ise, "Biz misafirliğe gitmiştik. Gittiğimiz evdeki bir kişide virüs varmış. Sonra annemde semptomlar oluşmaya başladı. Test yaptırdıktan sonra pozitif çıktı. Hastanede 12 gün yattı. Sonra sağlığına kavuşarak evine döndü. Ama biz hastalığında çok korktuk. Annemin durumu şu anda iyi, insanlara tavsiyem kesinlikle misafirliğe gitmesin. Maskesiz gezmesinler." dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-04-11 09:57:33

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