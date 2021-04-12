

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da şiddetli yağış ve eriyen karların etkisiyle Bartın Irmağı, taşma noktasına geldi. Irmak kenarındaki piknik alanı yolunun bir kısmı, sular altında kalırken, 7 köye ulaşımın sağlandığı köprü ise kapatıldı.

Kentte 1 haftadır aralıklarla etkili olan kuvvetli yağmur sonrası metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Yüksek kesimlerde eriyen karlar ve sağanak, taşkın riskini de beraberinde getirdi. Eriyen karların etkisiyle kentin içinden geçerek, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı´nda su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın, Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı da sular altında kaldı. Tarihi Yalı İskelesi'ne kadar yükselen ırmak nedeniyle Sevgi Parkı yürüyüş yolu ve gezi teknesi yanaşma yerleri, sular altında kaldı. Irmağın yükselmesi sonucu Serdar köyü bağlantısından 4, Akçamescit köyü bağlantısından da 3 köye ulaşımın sağlandığı köprü, ulaşıma kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile polis ve belediye ekipleri, gece taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak Bartın Irmağı´nın yükselmesine neden oldu. Şu anda yağış ara ara devam ediyor. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2021-04-12 09:46:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.