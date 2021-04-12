Bartın’da sağanak yağmur taşkınlara neden oldu

Bartın’da etkili olan sağanak yağışlar, kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın ırmağında su seviyesini yükseltti. Irmağın bazı noktalarında taşkınlar oluştu.
Bartın’da etkili sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde eriyen kar sularıyla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın ırmağında su seviyesi yükseldi. Çağlayan mevkiinde piknik alanına giden yol ile aydınlatma direkleri ve ağaçlar sular altında kaldı. Sular Yalı mevkisindeki tarihi iskeleye kadar yükselirken, bazı iskelelerin su altında kaldığı görüldü.
Su seviyesinin yükselmesinin ardından Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.
Öte yandan TopalaliAfrunda köyleri arasında bağlantıyı sağlayan ve bir süre önce bakıma alınan köprü de sel tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.