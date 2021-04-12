Bartın Üniversitesi’nden 5 öğrenci ülkemizi Avrupa Güreş Şampiyonası’nda temsil edecek

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 5 öğrenci, 1925 Nisan tarihleri arasında Polonya’da yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Burhan Akbudak, Ekrem Öztürk, Zeynep Yetkil ve Aslı Tuğcu ile mezun öğrencilerden Haydar Yavuz Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. 1925 Nisan tarihleri arasında Polonya’da yapılacak şampiyonada, milli sporcular elde edecekleri derecelerle ülke puanına katkı sağlamayı hedefliyor.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek sporculara başarılar dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Spor Bilimleri Fakültesi’nde geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

“Milli sporcularımız Türk Sporuna değer katıyor”

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Bu kapsamda bireysel ya da takım halinde milli sporcularımızla bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Bartın Üniversitesi ailesi olarak Türk Sporuna değer katmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak sporcularımız bu noktada gösterdikleri gayretlerin karşılığı alacak ve olimpiyatlar yolunda hedeflerimize katkılar sunacaklardır.” dedi.



“24 farklı branşta 171 milli sporcumuz var”

Bartın Üniversitesi’nin milli sporcuların tercihi olan bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade eden Rektör Uzun, “Sürdürülebilir bir gelişim göstererek her geçen gün kendimizi yeniliyor ve yeni başarılarımızla geleceğe yürüyoruz. Akademik ve sportif alanda elde ettiğimiz başarılar Üniversitemizin tercih edilebilirliğine de pozitif olarak yansıyor. Her yıl binlerce başvurunun yapıldığı Spor Bilimleri Fakültemizde 24 farklı branşta 171 milli sporcumuz eğitimlerine devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültemizde, alanında yetkin akademik kadromuz ile geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.



“Bu başarılar tesadüf değil”

Elde edilen başarıların bütüncül aklın bir sonucu olarak ortaya çıktığını kaydeden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri ‘tribünde değil, odağında ol’ anlayışla bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınması için büyük gayret sarf ediyor. Spor alanındaki başarılarda bu vizyonun bir sonucu olarak azim, istek ve çok çalışarak elde ediliyor. Bu düşüncülerle bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın şahsında tüm YÖK Üyelerimize verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ayrıca şehrimizdeki birlikteliğin oluşmasındaki gayretleri ve Bartın’ımızın kalkınmasına yönelik teşviklerinden dolayı Valimiz Sinan Güner’e, Milletvekilimiz Yılmaz Tunç’a, gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

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