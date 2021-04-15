Kadınlar evde yaptıkları ürünleri, kurdukları kooperatifte satacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar evde yaptıkları ürünleri, kurdukları kooperatifte satacak

DHA

Kadınlar evde yaptıkları ürünleri, kurdukları kooperatifte satacak


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde 7 kadın kurdukları Ulus Doğa Kenti Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla erişte, tarhana, reçel, pekmez ve el işi ürünleri satışa çıkarıyor. Kooperatif Başkanı Özlem Ünal, "Evde yaptığımız işleri kooperatif kurarak, büyütmek istedik. Bakanlıktan aldığımız destekle ülke pazarında yer almak istiyoruz" dedi.
Ulus Belediye Belediyesi´nin öncülüğünde 7 kadın üretici bir araya gelerek Ulus Doğa Kenti Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi´ni kurdu. Geçen ay Ticaret Bakanlığı´nın `Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına´ el sanatları ve yöresel yiyecekler yapım atölyesiyle ilgili proje sunuldu. Bakanlık tarafından kabul edilen proje ile ilçede kurulan kooperatif 104 bin 587 TL hibe destek aldı. Kooperatif üyeleri alınan destekle yöresel yiyecekler ile el işi yapım atölyeleri kurarak, satışa sunacak. Şu anda kooperatif üyeleri 7 kadın evlerinde erişte, tarhana, böğürtlen ve süt reçeli, kozalak armut, dut ve elma pekmezi, magnetler, tel kırma çanta ile tepsi ve el örgüsü sepetler üretiyor.
'AMACIMIZ EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAK'
Uzun zamandır ilçede yöresel pazarda kadınların satış yaptığını söyleyen Ulus Doğa Kenti Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Özlem Ünal, "Kooperatifimizi kurduk, bakanlıktan hibe desteğimizi aldık. Bundan sonraki süreçte profesyonel bir mutfak kurarak, yöremize özgü ürünlerin satışını yaparak ekonomimize katkı sunmak istiyoruz. Yöremize özgü erişte, pekmez, reçel ile el işi ürünler üretiyoruz. Buradaki amacımız yöresel ürünler üreten kadınlarımızı pazarlama konusunda desteklemek istiyoruz. Bundan sonra süreçte güzel çalışmalar yaparak, bölgemizi dünyaya tanıtmak olacaktır" dedi.
'YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAĞIZ'
Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "Bizim yöresel pazaryerimizde kadınlarımız ürettiği birçok yerel ürünlerimiz vardı. Bizde bunun bir araya getirilerek, daha çok pazara ulaşmasını istedik. Belediye olarak kadınlarımızın kooperatif kurmasına öncülük ettik. Pandemi döneminde evlerde kalan kadınlarımız daha çok yöresel yiyecekler yapması bizler için büyük avantaj oldu. Şimdi kooperatifimiz önümüzdeki günlerde profesyonel bir mutfak kurarak, daha güzel ürünlerin üretimine başlanacak. Yöresel ürünlerimizle geniş kitlelere ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2021-04-15 11:06:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.