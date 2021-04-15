Irmak denizin rengini değiştirdi

Bartın'da etkili olan yağmurların ardından Bartın Irmağından Karadeniz’e dökülen çamurlu sularla birlikte deniz yüzeyinin rengi değişti.

Bartın’da etkili olan sağanak yağmurlar ve kar sularının erimesinin ardından Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı deniz yüzeyinin rengini değiştirdi. Bartın Irmağının çamurlu suları ile Boğaz mevki'inden İnkumu açıklarına kadar deniz yüzeyinde renk değişimi yaşandığı gözlendi. Bartın ırmağından akan çamurlu suların Karadeniz'e döküldüğü nokta olan Boğaz mevki'indeki çamurlu su, İnkumu plajı ve çevresinden de görüldü. Geniş bir alanı kaplayan ve deniz yüzeyinin rengini değiştiren çamurlu sular drone ile havadan görüntülendi.



Taşkınlar yaşanmıştı

Bartın’da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Çağlayan mevki'indeki araç yolu ve kaldırımlar sular altında kalırken Bartın Irmağı Yalı bölgesinde tarihi iskeleye kadar yükselmişti.

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